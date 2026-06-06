Ngày 4/6 buổi tuyển chọn cuối của Victoria's Secret đã diễn ra tại Chicago với sự tham gia của nhiều thí sinh, trong đó có Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Andreína Martínez và người mẫu Việt Nam - Tú Ny.

Andreína Martínez cho biết đã có buổi casting suôn sẻ. Cô mặc áo crop-top kết hợp cùng chân váy màu đen, khoe đôi chân thon dài. Người đẹp sải bước tự tin, mạnh mẽ trước các thành viên ban giám khảo buổi casting.

Andreína Martínez tại buổi casting của Victoria's Secret.

Phần catwalk của Andreína Martínez trong buổi casting của Victoria's Secret nhận được sự khen ngợi của khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người nhận xét Andreína Martínez có thần thái của các thiên thần nội y.

Andreína Martínez chia sẻ sau buổi casting: "Việc tham gia buổi tuyển chọn này càng khẳng định rằng việc mơ ước và theo đuổi mục tiêu là điều bạn phải thực hiện một cách liên tục và bền bỉ, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".

Cô khẳng định: "Bất kể kết quả thế nào, tôi vẫn cảm thấy tự hào, hạnh phúc và biết ơn vì sự kiên trì của tôi đã đưa tôi đến những nơi tôi luôn mơ ước, và điều đó là vô giá".

Hôm 18/5, Andreína Martínez cho biết đã nhận được thư mời casting trực tiếp lần hai của thương hiệu nội y Victoria's Secret. "Tôi tự hào vì đã theo đuổi điều mình hằng mơ ước bấy lâu nay. Đây là điều tuyệt vời, và tôi muốn tự chúc mừng bản thân mình", Andreína chia sẻ trên trang cá nhân.

Andreína Martínez sinh năm 1997 tại Cộng hòa Dominica, sau đó chuyển đến New York (Mỹ) cùng gia đình. Cô từng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học và ngành Mỹ Latinh học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Andreína Martínez thử nghiệm nhiều vai trò. Cô từng làm thực tập mảng pháp lý cho các thượng nghị sĩ Jose Serrano, Kirsten E. Gillibrand. Hoa hậu cũng tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện, vì cộng đồng như Peer Health Exchange, SEEK Program, Women’s Equality Center... ở Mỹ.

Martínez có chiều cao ấn tượng 1,83 m, vẻ đẹp hiện đại và bốc lửa đậm chất Latinh. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2022 và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022, giành giải á hậu 2.

Tham gia buổi casting cuối cùng của Victoria's Secret ở Chicago hôm 4/6 còn có người mẫu Việt Nam - Tú Ny. Tú Ny nhận thư mời tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria’s Secret hồi đầu tháng 5, sau á hậu Trương Tri Trúc Diễm.

Đến tham dự buổi casting, Tú Ny mặc áo hai dây và quần short màu đen năng động. Cô có những sải bước đơn giản, thanh lịch trước các thành viên ban giám khảo. Tú Ny chia sẻ niềm tự hào khi có cơ hội mang hình ảnh người mẫu Việt Nam tham gia casting cho Victoria's Secret.

Tú Ny tại buổi casting của Victoria's Secret.

Tú Ny cho biết ê-kíp của Victoria's Secret yêu cầu kiểm tra lý lịch, nơi cư trú trong 7 năm gần nhất trước khi casting trực tiếp. Hồ sơ yêu cầu nhiều thông tin cá nhân như địa chỉ cư trú trong vòng bảy năm qua, quê quán, giấy tờ tùy thân và số an sinh xã hội. Toàn bộ quy trình được thực hiện online.

Tú Ny nói cô hạnh phúc vượt qua vòng hồ sơ vì Victoria's Secret show có quá trình tuyển chọn rất khắt khe. Người đẹp đã tập luyện thể hình, điều chỉnh chế độ ăn để đạt thể trạng tốt nhất trước buổi tuyển chọn.

Nguyễn Tú Ny sinh năm 1997 tại Sóc Trăng, cao 1,73 m, số đo 80-59-90 cm. Cô có gần 6 năm hoạt động trong ngành người mẫu tại Việt Nam, Singapore và hiện phát triển sự nghiệp chủ yếu tại Mỹ. Người đẹp từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, hợp tác với các thương hiệu như Bottega Veneta, Cartier, Chopard và Marc Jacobs.

Ban tổ chức Victoria’s Secret cho biết năm nay mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago. Ứng viên phải từ 18 tuổi, không bị ràng buộc hợp đồng với các đại lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ.

Các thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, dự kiến diễn ra vào mùa thu, đồng thời có khả năng ký hợp đồng với IMG Models.