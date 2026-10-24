Mai Anh đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026

Cô nhận vương miện Supermodel International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế) từ Bùi Quỳnh Hoa, người chiến thắng cuộc thi năm 2022, khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Mai Anh cho biết bất ngờ với kết quả này. Trước đêm chung kết, cô không nghĩ mình sẽ chiến thắng và đã mua vé máy bay về Việt Nam, lịch khởi hành dự kiến sau 2 ngày.

Mai Anh khi đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026.

Người mẫu cũng bày tỏ xúc động khi nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa. Mai Anh cho biết trước đó, trong một lần chụp hình cùng đàn chị tại Việt Nam, cô không nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ trở thành sự thật trên sân khấu quốc tế. Cô cảm ơn Bùi Quỳnh Hoa vì đã mang đến may mắn cho mình.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5, cùng các người đẹp đến từ Burkina Faso, Mỹ, Puerto Rico và Australia. Cô gây chú ý qua các phần thi trình diễn trang phục mở màn, áo tắm và dạ hội. Ngoài danh hiệu cao nhất, Mai Anh còn giành giải phụ Best Fashion Editorial, ghi nhận khả năng tạo dáng, biểu cảm và thể hiện tinh thần thời trang trước ống kính.

Mai Anh khi nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa.

Trước cuộc thi, Mai Anh là người mẫu từng lọt Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, có kinh nghiệm trình diễn và đào tạo catwalk. Cô cho biết muốn mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời xem cuộc thi là cơ hội phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Chiến thắng của Mai Anh nối tiếp thành tích của các đại diện Việt Nam tại Supermodel International. Dương Nguyễn Khả Trang đăng quang năm 2018, Bùi Quỳnh Hoa giành danh hiệu năm 2022.

Mai Anh ở phần thi trình diễn áo tắm trong đêm chung kết.

Mai Anh sinh năm 1996, quê Hải Phòng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-65-94 cm. Cô từng vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, đồng thời giành giải Miss Sports và lọt Top 5 Người đẹp Biển. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở TP HCM, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học. Ngoài hoạt động người mẫu, cô làm giảng viên, huấn luyện viên catwalk.

Super Model International là cuộc thi tìm kiếm người mẫu với mục đích tăng cường sự phát triển của thời trang và văn hóa. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2011, tiền thân là Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương (Supermodel of Asia Pacific). Người mẫu Ngọc Oanh từng đoạt giải ba tại Supermodel International 2012, Kim Dung vào top 15, Anh Thư ở top 4 trong cuộc thi năm 2011. Năm 2018, Khả Trang giành ngôi vị cao nhất. Đến năm 2022, Bùi Quỳnh Hoa cũng đăng quang sân chơi này.