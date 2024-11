5 dưỡng chất phụ nữ càng dùng sớm càng trẻ lâu

1. Hyaluronic acid

"Hyaluronic acid là một trong những thành phần chống lão hóa tốt nhất. Nó sẽ giúp cấp nước cho da, làm dịu da khô và nếp nhăn", bác sĩ da liễu Anthony Rossi Jr. cho biết. Hyaluronic acid (HA) có công dụng cấp ẩm cho da nhờ đó làm dịu da kích ứng, góp phần làm mờ nếp nhăn, làm đầy các vết chân chim, nếp nhăn, đồng thời giúp da săn chắc, trẻ trung hơn. Thành phần này có độ lành tính cao, dễ sử dụng, dễ hấp thu qua da.

Hyaluronic acid có chức năng chính là cấp ẩm, có thể sử dụng từ độ tuổi 20.

2. Retinol

"Retinol là một thành phần chống lão hóa mạnh mẽ có tác dụng kích thích quá trình thay đổi tế bào và tăng sản xuất collagen tự nhiên của da ở lớp biểu bì và hạ bì", bác sĩ da liễu Tiến sĩ Dennis Gross cho biết. Độ tuổi lý tưởng nhất để bắt đầu dùng retinol là sau tuổi 30. Hoạt chất này cũng được khuyến khích chỉ sử dụng vào buổi tối. Khi mới sử dụng retinol, nên bắt đầu từ nồng độ thấp trước để da quen dần.

3. Bakuchiol

Nếu bạn không thể sử dụng retinol do mang thai, cho con bú hoặc da quá nhạy cảm, bakuchiol là một chất thay thế retinol được chuyên gia gợi ý. "Bakuchiol là một dẫn xuất tự nhiên của retinol, cũng kích thích quá trình thay tế bào và tăng sản xuất collagen hiện có của da", Tiến sĩ Dennis Gross phân tích. Ưu điểm của bakuchiol là không gây khô căng da như retinol, đổi lại còn tăng cường hàng rào độ ẩm của da, ngăn ngừa tình trạng kích ứng.

Bakuchiol là một thành phần chăm sóc da có nguồn gốc từ thực vật được chiết xuất từ hạt và lá của cây Ayurvedic còn được gọi là cây babchi.

4. Peptide

Nghiên cứu năm 2019 được thực hiện với một nhóm 22 phụ nữ trên 40 tuổi phát hiện ra việc thoa peptide đã tạo ra "cải thiện đáng kể nếp nhăn trên da" chỉ trong hai tuần. Peptide kích thích da sản sinh collagen, nhờ đó làm đầy các nếp nhăn. Ngoài ra, peptide còn tăng cường bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm đốm nâu, vết thâm, nám.

5. Vitamin C

Collagen có trong cơ thể con người và là chất quan trọng giúp duy trì vẻ ngoài săn chắc, đàn hồi của da nhưng nó sẽ giảm dần theo tuổi tác. Vì vậy, sử dụng huyết thanh vitamin C hàng ngày là cách để bảo vệ làn da khỏi tình trạng suy giảm collagen do tia UV và kích thích sản xuất collagen. "Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh có tác dụng tốt khi kết hợp với kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và các gốc tự do. Vitamin C cũng giúp hình thành collagen và có thể giúp các tế bào da giải quyết tình trạng tăng sắc tố", bác sĩ Mamina Turegano giải thích.

Vitamin C là hoạt chất dễ hấp thu tại chỗ, làm đều màu da, giúp da săn chắc hơn. Hoạt chất này có tính bắt nắng mạnh, do đó nên sử dụng cùng kem chống nắng để tránh da bị đen sạm.

(Theo Byrdie)

