5 cách làm mặt nạ cà rốt dưỡng da trắng mịn tự nhiên tại nhà

Cách làm mặt nạ cà rốt với chanh tươi

Cách làm mặt nạ chanh kết hợp với cà rốt giúp bổ sung vitamin C cho da mặt mịn màng và tăng cường các axit tự nhiên giúp giảm bã nhờn và ngăn ngừa vi khuẩn mụn rất tốt. Ngoài ra, các vitamin D và E trong cà rốt còn giúp xóa bỏ nếp nhăn và phục hồi tổn thương da hiệu quả.

Nguyên liệu: Chuẩn bị nước ép cà rốt và nước cốt chanh với tỉ lệ 1:1

Cách làm: Hòa quyện 2 nguyên liệu trên hỗn hợp đắp mặt. Trước khi đắp mặt nạ, mẹ nhớ tẩy trang và làm sạch da mặt với sữa rửa mặt. Sau đó, thoa đều hỗn hợp cà rốt lên da mặt thành một lớp mặt nạ mỏng.

Các vitamin D và E trong cà rốt còn giúp xóa bỏ nếp nhăn và phục hồi tổn thương da hiệu quả.

Massage nhẹ khoảng 5 phút cho dưỡng chất thấm đều và giữ khô khoảng 15 phút nữa. Sau khi mặt nạ đã khô lại, mẹ chỉ cần rửa mặt lại với nước và xịt khoáng dưỡng ẩm là xong.

Cách làm mặt nạ cà rốt và sữa chua không đường

Đắp mặt nạ cà rốt với sữa chua giúp sản sinh enzym gây ức chế chất melanin gây lão hóa da và giúp bảo vệ da khỏi các tia bức xạ của ánh nắng mặt trời gây sạm da. Ngoài ra, đắp mặt nạ sữa chua và cà rốt 2 - 3 lần/tuần cũng giúp tăng độ đàn hồi và làm trắng da rất hiệu quả.

Nguyên liệu: Cà rốt: 1/2 củ. Sữa chua không đường: 2 muỗng nhỏ.

Cách làm: Cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch và luộc chín. Sau đó, nghiền nhuyễn cà rốt. Cho sữa chua vào và trộn chung với cà rốt nhuyễn thành hỗn hợp đắp mặt sệt sệt.

Sau khi rửa mặt với nước ấm xong, mẹ thoa đều hỗn hợp lên da mặt thành một lớp mặt nạ. Thoa nhiều hơn ở vùng da bị thâm sạm. Nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút cho mặt nạ khô lại và rửa mặt lại với nước mát là xong.

Cách làm mặt nạ cà rốt với sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường chứa nhiều dưỡng chất như protein, axit lactic, ... giúp làm dịu cho da mặt trở nên mịn màng hơn. Đây là công thức đắp mặt nạ phù hợp cho các mẹ hay bị khô da do ngồi máy lạnh nhiều hoặc do thiếu vitamin C.

Đây là công thức đắp mặt nạ phù hợp cho các mẹ hay bị khô da do ngồi máy lạnh nhiều hoặc do thiếu vitamin C.

Nguyên liệu: Chuẩn bị nước ép cà rốt và sữa tươi không đường với tỉ lệ 1:1.

Cách làm: Hòa quyện 2 nguyên liệu trên thành hỗn hợp đắp mặt. Sau khi làm sạch da mặt, mẹ hãy thoa đều hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ thành một lớp mặt nạ mỏng.

Đợi cho mặt khô lại sau khoảng 15 phút thì rửa mặt lại với nước và xịt khoáng La Roche-Posay SerozinC dưỡng ẩm.

Cách làm mặt nạ cà rốt kết hợp với cà chua

Đắp mặt nạ cà chua với cà rốt sẽ tăng cường các vitamin nhóm B giúp chống lão hóa da và làm giảm các hắc tố từ những tia bức xạ mặt trời rất tốt. Ngoài ra, vitamin B trong cà chua còn giúp phục hồi da bị hư tổn cực kỳ hiệu quả nữa đấy các mẹ.

Nguyên liệu: Cà rốt: 1 củ. Cà chua: 1 quả.

Cách làm: Cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch, luộc chín và nghiền nhuyễn. Cà chua cắt bỏ phần hột, luộc chín và nghiền nhuyễn với cà rốt thành hỗn hợp đắp mặt.

Tiếp đến, mẹ làm sạch da mặt bằng nước ấm và thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da mặt. Massage nhẹ cho dưỡng chất thấm đều và để khô khoảng 15 - 20 phút.

Đắp mặt nạ cà chua với cà rốt sẽ tăng cường các vitamin nhóm B giúp chống lão da và làm giảm các hắc tố từ những tia bức xạ mặt trời rất tốt.

Cuối cùng, mẹ rửa mặt lại và xịt khoáng dưỡng da La Vichy Eau Thermale Mineralizing Thernal Water là xong.

Cách làm mặt nạ cà rốt với dứa

Dứa là nguyên liệu làm mặt nạ chứa vitamin C giúp thúc đẩy sản sinh collagen cho da mặt căng bóng và sáng mịn. Đồng thời, đắp mặt nạ dứa với cà rốt 2 - 3 lần/tuần cũng giúp ngăn ngừa hư tổn các tế bào da rất tốt.

Nguyên liệu: Dứa: 1/4 quả. Cà rốt: 1 củ.

Cách làm: Cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch và xay nhuyễn với dứa thành hỗn hợp đắp mặt. Tiếp đến, mẹ rửa mặt với nước ấm để làm giãn nở lỗ chân lông.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và massage nhẹ cho dưỡng chất thấm đều và sâu. Sau khi mặt nạ khô lại thì mẹ chỉ cần rửa mặt lại với nước mát và dưỡng ẩm da mặt là xong.