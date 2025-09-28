Ba kiểu áo tắm giới trẻ Việt ưa chuộng

Kiểu áo tắm hai mảnh dáng cơ bản được nhiều người yêu thích vì không lỗi mốt, tôn hình thể tối đa. Ảnh: Instagram Momaid

Năm nay, nhiều thương hiệu địa phương tại TP HCM tung ra các thiết kế từ mùa xuân sang hè và thu, mở bán sớm để cạnh tranh với mặt hàng nhập từ Thái Lan, Trung Quốc. Ảnh: Instagram LS

Trung bình một bộ đồ bơi dáng này có giá dao động từ 250.000 đến 400.000 đồng. Để tránh đơn điệu, nhiều bạn kết hợp bodychain (trang sức cơ thể) hoặc sarong. Bên cạnh kiểu tối giản, một số hãng còn tung ra kiểu quần buộc dây tạo điểm nhấn ở hông. Ảnh: Instagram lace

Bên cạnh bikini cơ bản, nhiều bạn còn chọn áo bèo nhún. Ảnh: Instagram pearanugul

Ưu điểm của loại áo bơi này là mang đến vẻ dễ thương, trẻ trung, tạo cảm giác đầy đặn nên thích hợp với những người mảnh mai. Ảnh: Instagram dune

So với loại bikini cổ điển, kiểu dáng này kín đáo hơn khi quần được thiết kế thêm một lớp bèo nhún phủ bên ngoài. Ảnh: Instagram tucanhhoa

Trung bình một bộ áo tắm bèo nhún có giá khoảng 400.000 đồng trở lên. Ảnh: Instagram dunedelabel

Áo tắm cut-out dài tay theo phong cách Hàn Quốc rộ lên khoảng hai năm nay, được nhiều bạn trẻ đón nhận bởi sự kín đáo và tiện lợi. Khi kết hợp chân váy, bạn có thể mặc cả bộ dạo phố như trang phục thường. Ảnh: Instagram momaid

Phong cách phù hợp với mọi dáng người, có khả năng che khuyết điểm ở vòng hai. Nếu bạn không tự tin với vóc dáng, nên chọn tông màu tối. Giá của thiết kế này thường cao hơn áo tắm phổ thông, từ 600.000 đồng trở lên. Ảnh: Pinterest