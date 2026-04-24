Ông Trump mỉa mai Harry, đá xoáy Meghan

Ngày 23/4, Hoàng tử Harry có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev và phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev. Tại đây, Công tước xứ Sussex kêu gọi "sự lãnh đạo của Mỹ cần mạnh mẽ hơn" trước các cuộc tấn công của Nga.

Harry không nhắc đích danh ông Trump nhưng nói Mỹ có vai trò đặc biệt trong việc bảo đảm chủ quyền và biên giới của Ukraine sau khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Khi được phóng viên hỏi về phát biểu của Harry tại Phòng Bầu dục cùng ngày, ông Trump đáp: "Hoàng tử Harry à? Cậu ấy thế nào rồi? Vợ cậu ấy sao rồi? Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới cô ấy".

Sau đó, Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi biết một điều, Hoàng tử Harry chắc chắn không đại diện cho nước Anh. Tôi nghĩ tôi còn đại diện cho Anh nhiều hơn Harry. Nhưng tôi ghi nhận lời khuyên của cậu ấy".

Ông Trump được cho là không ưa cả Harry lẫn Meghan từ nhiều năm nay.

Phát ngôn nhanh chóng gây chú ý vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ông Trump và Meghan trong nhiều năm qua. Năm 2019, ông Trump từng gây tranh cãi khi bị cho là gọi Meghan là "xấu tính", sau khi biết cô từng chỉ trích ông "phân biệt giới tính" và "gây chia rẽ" trong chiến dịch bầu cử năm 2016.

Dù vậy, ông Trump hiện dành nhiều lời tích cực cho Vua Charles III trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tuần tới. Trả lời BBC, ông nói: "Nhà vua là một người tuyệt vời. Ông ấy dũng cảm và đáng kính".

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla dự kiến tới Washington ngày 27/4 trong chuyến công du kéo dài 4 ngày, nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ giành độc lập từ Anh.