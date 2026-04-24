Mang họa vào thân vì quay clip câu view

Chiều 22/4 tại TPHCM, ê-kíp Heo năm móng tổ chức buổi chiếu sớm. Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về heo 5 móng ở miền Tây Nam Bộ, tiếp tục nối dài dòng phim linh dị dân gian sau Quỷ cẩu và Linh miêu.

Phim theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - chủ kênh Người chết kể chuyện, cùng cộng sự Ti và Toàn tìm đến miếu Ông Tà sau khi nghe kể về truyền thuyết Cô Năm Hợi. Vốn sống nhờ các nội dung săn ma, bắt quỷ trên mạng xã hội, Khải nhận ra đây là “mỏ vàng” câu view nên bất chấp cảnh báo, kéo cả nhóm bước vào vùng cấm.

Quyết định đó vô tình đánh thức những bí mật đẫm máu liên quan gia đình Chí và bà Thu, nhóm của Khải cũng chuốc họa vào thân vì quay clip content câu view.

Điểm sáng gọi tên Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng

Sau suất chiếu sớm, nhiều khách mời đánh giá Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng là hai điểm sáng nổi bật của phim.

Ốc Thanh Vân trở lại màn ảnh với vai người vợ Việt kiều sắc sảo, mạnh tính kiểm soát, thường xuyên bất mãn vì chồng thiếu chí tiến thủ. Nhân vật của cô xuất hiện không nhiều nhưng tạo dấu ấn rõ rệt nhờ năng lượng mạnh, cách thoại dồn dập và những màn đối đầu căng thẳng với chồng.

Một trong những phân đoạn được nhắc nhiều nhất sau buổi chiếu là cảnh nhân vật của Ốc Thanh Vân trút giận lên chồng bằng loạt lời thoại Việt pha Anh liên hồi theo chuẩn Việt kiều, nhịp nhanh đến mức khán giả ví như “bắn rap”. Trường đoạn này nhận tràng pháo tay dài trong rạp vì vừa tạo tiếng cười, vừa đẩy xung đột gia đình lên cao trào.

Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng là điểm sáng của Heo năm móng.

Trần Ngọc Vàng khiến người xem bất ngờ vì màn lột xác mạnh mẽ khỏi hình ảnh thư sinh quen thuộc. Anh vào vai Chí, gã đàn ông sống lệ thuộc mẹ, thiếu bản lĩnh, nghiện ngập và mang tâm lý méo mó.

Thoạt đầu, nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành, có phần nhu nhược. Tuy nhiên càng về sau, Chí càng bộc lộ mặt tối với chuỗi hành vi bạo lực, cưỡng ép, sát hại và đánh mất hoàn toàn nhân tính. Nhiều khán giả cho rằng đây là vai diễn “nặng đô” nhất của Trần Ngọc Vàng từ trước đến nay.

Nam diễn viên liên tục thay đổi trạng thái tâm lý, từ vẻ yếu thế, sợ hãi đến ánh mắt lạnh lùng, biến thái ở cao trào cuối phim. Hình ảnh một mỹ nam màn ảnh hóa thân thành nhân vật bệnh hoạn, máu lạnh khiến không ít người bất ngờ.

Tại phần giao lưu, Trần Ngọc Vàng nói anh luôn mong gặp được những vai diễn đủ sức thử thách mình.

“Thật sự ai là diễn viên trên hành trình làm nghề cũng mong muốn tìm được vai diễn để đời. Tôi đang trên con đường tìm kiếm những vai diễn giúp mình tốt hơn, khai phá bản thân mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên nói thêm bản thân không ngại vào vai phản diện: “Tôi không có hình tượng gì đâu mà sợ mất. Vai trò của diễn viên là phải thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật, dù đó là vai tốt hay xấu. Những vai như vậy giúp tôi hiểu sâu hơn góc khuất tâm lý con người và thử thách bản thân nhiều hơn”.

Trần Ngọc Vàng hy vọng khán giả nhìn mình như “một người kể chuyện có cảm xúc”, thay vì đóng khung trong những dạng vai quen thuộc trước đây.

Bộ phim đầy cảnh jumpscare

Bên cạnh tuyến nhân vật gây chú ý của Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân, phần giao lưu hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường từ dàn cast.

Với vai nam chính điện ảnh kinh dị đầu tay, Võ Tấn Phát cho biết anh từng nghĩ mình chỉ phù hợp các vai phụ màu mè, gai góc hơn là nhân vật trung tâm.

Võ Tấn Phát kể: “Sau phần after-credit của Linh miêu , tôi cứ nghĩ mình được chấm rồi. Nhưng gần một năm không thấy ai liên lạc, tôi tưởng ê-kíp chọn người khác. Lâu lâu tôi còn vào tương tác mạng xã hội để mọi người nhớ tới mình”.

Nam diễn viên nói anh bất ngờ khi được giao vai chính: “Lúc đầu tôi nghĩ vai của Vàng mới là tầm ngắm của anh chị. Không ngờ thời tới anh”.

Theo Võ Tấn Phát, nhân vật Khải có nét gần với anh ở sự hoạt ngôn, quen nói chuyện trước ống kính. Tuy nhiên, anh không muốn mang nguyên hình ảnh quen thuộc lên màn ảnh.

Đạo diễn Lưu Thành Luân (áo trắng) và dàn diễn viên chính tại buổi ra mắt.

“Tôi phải tận dụng sở trường của mình nhưng cũng phải làm mới bản thân. Nếu khán giả nhìn vào chỉ thấy Võ Tấn Phát, tôi không muốn điều đó. Khải là nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn”, anh nói.

Võ Tấn Phát cũng tiết lộ quá trình quay phim cực nhọc khi đa số cảnh quay diễn ra ban đêm. Ở cảnh cuối, anh và bạn diễn phải ngâm mình dưới nước đến 4-5h sáng, vừa lạnh vừa thiếu ngủ nhưng vẫn phải dùng nhiều sức.

Trong khi đó, Thanh Thủy cho biết bà thích ngay vai bà Thu từ lúc đọc kịch bản vì nhìn thấy nhiều chất liệu đời sống trong nhân vật.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi là một người mẹ nên hiểu cảm giác lo lắng, yêu thương con. Có những chuyện công việc, tiền bạc hay tình cảm không đánh gục mình được, nhưng vì con thì mình ngã”.

Theo Thanh Thủy, bà Thu là kiểu người mẹ thương con mù quáng, vì bảo vệ con mà đi đến kết cục sai lầm.

“Đây là vai diễn tôi rất thích vì nó gần với hơi thở hiện đại. Nhiều bà mẹ ngoài đời cũng vì thương con quá mà có những lựa chọn không đúng”, bà nói.

Heo năm móng là bộ phim linh dị thứ ba của Lưu Thành Luân. Đạo diễn cho rằng mỗi phần phim trong chuỗi linh dị đều tạo áp lực nhất định cho ê-kíp.

“Đây là lần thứ ba tôi đứng ở buổi ra mắt nhưng cảm giác hồi hộp vẫn như lần đầu. Mỗi phim đều có nhiệm vụ riêng, tôi không ép nó phải vượt phim trước bằng mọi giá. Với Heo năm móng , tôi mong câu chuyện tìm được điểm chạm với khán giả”, anh chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng phim sử dụng nhiều jump-scare, Lưu Thành Luân nói yếu tố hù dọa không cũ nếu được đặt đúng chỗ.

“Jump-scare trong phim kinh dị luôn tồn tại. Quan trọng là mình dùng sao cho hợp lý. Nếu khán giả xem lại lần hai, lần ba sẽ thấy nhiều cảnh hù dọa thực chất là manh mối để xâu chuỗi câu chuyện phía sau”, đạo diễn nói.

Đường đua phim Việt dịp 30/4 có đến 5 tác phẩm, trong đó có hai phim kinh dị. Với đề tài linh dị, kèm thương hiệu “một bộ phim của Lưu Thành Luân - Võ Thanh Hòa” từng thành công với Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng , bộ phim khả năng cao bứt phá nếu tận dụng yếu tố truyền thông.