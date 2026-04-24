Mới đây, Trương Tri Trúc Diễm nhận được sự chú ý khi tham gia casting cho Victoria's Secret để chuẩn bị cho show thời trang sắp diễn ra tại Mỹ. Ngoài việc đây là show thời trang danh tiếng trên toàn thế giới, cô nhận được quan tâm bởi đã ở độ tuổi 39 nhưng vẫn giữ được sắc vóc nóng bỏng, trẻ trung như tuổi đôi mươi.

"Trúc Diễm vốn sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng rất "high fashion", nay lại có thêm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường quốc tế nên mình thấy cô ấy rất có tiềm năng. Để lọt vào mắt xanh của Victoria's Secret không hề đơn giản, đòi hỏi sự hội tụ của cả thần thái lẫn hình thể cực chuẩn. Rất mong chờ tin vui từ cô ấy, đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các bạn người mẫu trẻ trong nước tự tin thử sức ở những sân chơi lớn hơn;

Xem ảnh casting thấy thần thái của Trúc Diễm vẫn rất ổn định và cuốn hút. Việc cô ấy kiên trì theo đuổi đam mê tại Mỹ và không ngại thử thách ở những dự án tầm cỡ như thế này rất đáng trân trọng; Dù kết quả thế nào thì việc một đại diện Việt Nam tự tin góp mặt tại buổi casting của một thương hiệu nội y danh giá nhất hành tinh như Victoria's Secret đã là một thành công lớn rồi. Điều này cho thấy người mẫu Việt đang ngày càng chủ động và có khát khao vươn ra biển lớn. Hy vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong thái chuyên nghiệp sẽ giúp cô ấy gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo"… là những bình luận của khán giả dành cho Trúc Diễm.

Không chỉ thu hút với vẻ đẹp không tuổi, Trương Tri Trúc Diễm còn được đánh giá cao ngay từ khi cô mới bước ra từ cuộc thi nhan sắc.

Cô từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, sau đó tham gia Hoa hậu Trái đất 2007, giành giải "Hoa hậu thời trang". Năm 2011, cô vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Năm 2014, cô được trang web TC Candler bình chọn vào "top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Với vẻ đẹp khả ái, gương mặt khá "Tây" nhờ sống mũi cao và khuôn miệng rộng, Trúc Diễm không dừng lại ở cuộc thi sắc đẹp. Cô hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình.

Trương Tri Trúc Diễm cũng được đánh giá là người đẹp có học thức cao. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, giao tiếp được bằng tiếng Trung. Vì thế, khi làm việc ở môi trường quốc tế, cô không gặp bỡ ngỡ và nhanh chóng hoà nhập.

Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, Trúc Diễm bất ngờ kết hôn cùng doanh nhân John Từ, hơn cô 6 tuổi. Tháng 6/2021, người đẹp và chồng sang Mỹ định cư, đồng thời là cơ hội để cô học tập, phát triển về diễn xuất.

Nhưng chỉ 6 tháng sau khi sang Mỹ, Trúc Diễm bất ngờ thông báo ly hôn do có những bất đồng không thể hàn gắn. Cô cho biết, cuộc sống hôn nhân thực tế khác xa với những gì cô đã từng tưởng tượng.

Sau khi ly hôn, Trúc Diễm tận hưởng cuộc sống độc thân và có nhiều thời gian, để học tập, mở rộng cơ hội với nghệ thuật. Cô từng vào vai chính, đóng cùng tài tử Jack McEvoy trong phim The Last Mermaid - bộ phim có nhiều cảnh quay tại Việt Nam, được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Ngoài diễn xuất, Trúc Diễm duy trì làm người mẫu, MC cho một đài truyền hình tại Los Angeles. Việc tham gia casting cho Victoria's Secret cho thấy sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân của cô.

Hiện tại, chia sẻ với VnExpress, cô cho biết, dù sống ở Mỹ, có công việc riêng nhưng cô vẫn ở nhà thuê với những người bạn cùng công ty. Dù vậy, cô khá hứng thú với cuộc sống đơn giản này và không còn cảm thấy cô đơn khi sống xa quê.

Cô cũng thay đổi thói quen sinh hoạt, không còn mua sắm hay tiệc tùng mà tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Cô cũng duy trì thói quen chạy bộ và leo núi để giữ gìn vóc dáng và sức khoẻ.

Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Trúc Diễm vẫn cập nhật hình ảnh ở Việt Nam. Cô về thăm gia đình kết hợp du lịch ở Nha Trang, Ninh Bình, Hạ Long cùng những người bạn. Cô chia sẻ, dù đi nhiều nơi trên thế giới nhưng Việt Nam vẫn luôn ở trong tim, là nơi cô luôn mong muốn trở về khi có cơ hội.

Victoria's Secret được Roy Raymond thành lập năm 1977 từ mong muốn tạo ra một không gian mua sắm nội y thoải mái cho nam giới, trước khi trở thành "đế chế" toàn cầu như hiện tại. Đối với giới người mẫu, việc trở thành người mẫu của Victoria's Secret đồng nghĩa với việc sở hữu tấm vé vàng, nơi danh hiệu "Thiên thần" (Angel) giúp các cô gái đổi đời và bước vào hàng ngũ siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh. Thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm người mẫu từ những "móc treo quần áo" trở thành những ngôi sao giải trí có sức ảnh hưởng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ. Dù trải qua nhiều biến cố, Victoria's Secret vẫn là biểu tượng lịch sử trong việc kết hợp hoàn hảo giữa thời trang nội y và trình diễn sân khấu quy mô lớn