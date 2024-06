Em trai Công nương Diana hẹn hò tình mới sau thông báo ly hôn vợ ba

Bá tước Spencer ôm eo tình mới trên đường phố London. Ảnh: Backgrid

Tuần trước, Bá tước Spencer được phát hiện tản bộ cùng Tiến sĩ Jarman trên đường phố London. Họ cùng đến Nhà hát Prince of Wales để xem buổi biểu diễn của vở nhạc kịch hài ăn khách The Book of Mormon.

Một khán giả cũng có mặt ở đó cho biết: "Khi họ nhìn vào mắt nhau, tôi cảm thấy giữa cả hai có một sức hút mãnh liệt. Họ cười rất vui vẻ khi đến rạp và ông ấy không hề sử dụng tư cách VIP để cắt ngang đoàn người đang xếp hàng".

Em trai Công nương Diana không sử dụng đặc quyền để vào rạp phim theo lối dành cho VIP mà vẫn xếp hàng. Ảnh: Backgrid

Theo truyền thông Anh, bá tước 60 tuổi bắt đầu thân thiết với Jarman từ khi hợp tác trong podcast về lịch sử The Rabbit Hole Detectives. Ngay từ những ngày đầu quen biết, một nguồn tin cho tờ Mail biết: "Họ trông rất hạnh phúc bên nhau".

Nhà khảo cổ học người Na Uy cũng đang giúp Spencer khai quật một biệt thự La Mã ở khu đất Althorp của gia đình Spencer tại hạt Northamptsonshire. Jarman đã ly thân chồng. Cô lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol năm 2017. Gầy đây, cô được Liên đoàn các Hiệp hội Scandinaviva vinh danh là "Nhân vật Bắc Âu của năm".

Bá tước Spencer sánh đôi Tiến sĩ khảo cổ Jarman sau khi thông báo ly hôn vợ thứ ba. Ảnh: Backgrid

Đầu tháng này, Bá tước Spencer thông báo ông và vợ thứ ba, Karen Gordon, 52 tuổi, sắp ly hôn sau 13 năm chung sống. Mối quan hệ được cho là tan vỡ khi Spencer chịu nhiều căng thẳng trong lúc viết hồi ký đầy nước mắt, A Very Private School, kể về những ngày tháng bị ngược đãi, lạm dụng tình dục tại trường nội trú thuở nhỏ.

Karen vắng mặt trong các sự kiện ra mắt sách của Spencer hồi tháng Ba. Trong khi đó, Jarman lại khen ngợi cuốn hồi ký của ông trên mạng xã hội. Bá tước 60 tuổi đã thuê luật sư ly hôn nổi tiếng Fiona Shackleton để đại diện cho ông trong lần ra tòa sắp tới với vợ ba.

(Theo Mail)

