Vợ chồng Song Joong Ki đưa con trai đi dạo

Trên Instagram, một người dùng đăng tải hình ảnh Song Jong Ki và vợ dắt con đi chơi ở Seoul. Gia đình ba người đều mặc trang phục đơn giản, rộng rãi. Song Joong Ki đẩy xe nôi của con trai, trong khi vợ anh đi bên cạnh, vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Cả hai được trông thấy đều rất vui vẻ.

Nhiều khán giả nhận xét, so với năm ngoái, dường như Song Joong Ki đã giảm cân, trông anh gầy và đen hơn trước. Số khác chú ý tới đôi chân em bé thò ra khỏi xe đẩy và nhận xét bé trai rất bụ bẫm, trắng trẻo.

Song Joong Ki và vợ con dạo phố Seoul. Ảnh: Instagram

Theo Isplus, Song Joong Ki sẽ trở lại màn ảnh trong thời gian tới. Công ty quản lý của anh, Hijim Studio, cho biết: "Song Jong Ki sẽ xuất hiện trong loạt phim Netflix, Romantic Anonymous với vai trò khách mời đặc biệt". Gần đây, anh được cho là sang Nhật ghi hình phim mới. Tham gia phim có diễn viên Han Hyo Joo.

Song Joong Ki. Ảnh: Isplus

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó. Theo Nate, diễn viên và Katy Louise Saunders bén duyên khi Katy là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Nữ diễn viên sống rất kín tiếng, không có thông tin nào về cha mẹ cô hay bạn trai cũ... trên mạng xã hội. Katy xuất hiện lần đầu trong phim A Scandalous Journey, sau đó đóng nhiều phim như The Lizzie McGuire, Ho voglia di te, On Air: Storia di un Successfulo. Tác phẩm Welcome Home (2018) được cho là phim gần nhất cô tham gia. Có thông tin cô nghỉ diễn và đang làm gia sư tiếng Italy, Anh.

