Xả stress ngày Tết với 7 tựa game thư giãn cực đỉnh

Tết đến xuân về, bên cạnh những bữa tiệc tưng bừng và những chuyến du xuân thú vị, còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong thế giới game và tận hưởng những giây phút thư giãn sau những ngày bận rộn?

Nếu bạn đang tìm kiếm những tựa game giúp xua tan căng thẳng và mệt mỏi ngày Tết, đừng bỏ qua danh sách 7 trò chơi cực "chill" dưới đây, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều thể loại, hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời:

1. Hóa thân thành nông dân với Stardew Valley

Nền tảng: Switch, PS4, Xbox, PC | Thời lượng: 95 giờ

Stardew Valley là tựa game mô phỏng cuộc sống nông trại đầy mê hoặc, nơi bạn có thể tự do trồng trọt, chăn nuôi, câu cá, khai thác mỏ, tham gia các lễ hội và xây dựng mối quan hệ với người dân trong thị trấn. Tựa game này không có bất kỳ áp lực nào về thời gian hay mục tiêu, cho phép bạn chơi theo tốc độ của riêng mình và tận hưởng cuộc sống thôn quê yên bình.

Hình ảnh nông trại trong game Stardew Valley.

2. Sống chậm trên đảo hoang với Animal Crossing: New Horizons

Nền tảng: Switch | Thời lượng: 60-380 giờ

Animal Crossing: New Horizons là một tựa game mô phỏng đời sống với nhịp độ chậm rãi, nơi bạn sẽ xây dựng một hòn đảo hoang thành thiên đường của riêng mình. Bạn có thể trang trí nhà cửa, trồng hoa, bắt bọ, câu cá, kết bạn với những người hàng xóm động vật đáng yêu và tham gia vào các sự kiện theo mùa. Tựa game này mang đến một không gian thư giãn tuyệt đối, giúp bạn tạm quên đi những lo toan của cuộc sống thực.

Cuộc sống yên bình trên đảo của Animal Crossing: New Horizons.

3. Bảo vệ thiên nhiên cùng Snufkin: Melody of Moominvalley

Nền tảng: PC, Switch, PS5, Xbox | Thời lượng: 5 giờ

Dựa trên bộ truyện thiếu nhi nổi tiếng "Moomins", Snufkin: Melody of Moominvalley là tựa game phiêu lưu nhẹ nhàng với đồ họa tuyệt đẹp và âm nhạc du dương. Bạn sẽ vào vai Snufkin, một người du mục yêu tự do, khám phá thung lũng Moominvalley, giải cứu những loài động vật bị giam cầm và khôi phục lại vẻ đẹp hoang sơ cho thiên nhiên. Tựa game này mang đến thông điệp ý nghĩa về tình yêu thiên nhiên và sự tự do.

Giao diện trong game Snufkin: Melody of Moominvalley.

4. Chinh phục đỉnh cao với Jusant

Nền tảng: Xbox, PS5, PC | Thời lượng: 6 giờ

Jusant là tựa game leo núi độc đáo, kết hợp giữa yếu tố giải đố và platformer. Bạn sẽ điều khiển nhân vật leo lên một ngọn núi khổng lồ, khám phá những tàn tích cổ xưa và tìm hiểu về câu chuyện của những nền văn minh đã mất. Với lối chơi đòi hỏi sự tập trung và khéo léo, Jusant mang đến trải nghiệm vừa thư giãn vừa thử thách.

Nếu đam mê leo núi, hãy lựa chọn Jusant.

5. Luyện tập trí não với Tetris Effect: Connected

Nền tảng: PS5, PS4, Switch, Xbox, PC, Meta Quest

Tetris Effect là phiên bản nâng cấp của trò chơi xếp hình kinh điển Tetris, với đồ họa đẹp mắt, hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và âm nhạc điện tử sôi động. Tựa game này không chỉ mang tính giải trí cao mà còn giúp bạn rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ và tập trung.

Hình ảnh bắt mắt của Tetris Effect.

6. Khám phá thế giới mở trong A Short Hike

Nền tảng: PC, Switch, PS4, Xbox | Thời lượng: 2 giờ

A Short Hike là tựa game phiêu lưu với phong cách đồ họa pixel đáng yêu. Bạn sẽ vào vai Claire, một chú chim nhỏ đang đi nghỉ tại công viên quốc gia Hawk Peak. Nhiệm vụ của bạn là leo lên đỉnh núi cao nhất để tìm kiếm sóng điện thoại, nhưng trên đường đi, bạn có thể tự do khám phá thế giới mở rộng lớn, tương tác với các nhân vật thú vị và tham gia vào các hoạt động như câu cá, chơi bóng chuyền...

Tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị trong A Short Hike.

7. Tìm lại sự tĩnh lặng với Desert Golfing

Nền tảng: PC, iOS, Android

Desert Golfing là tựa game golf tối giản với lối chơi đơn giản nhưng gây nghiện. Không có áp lực về điểm số, không có quảng cáo hay tính năng mua hàng trong ứng dụng, Desert Golfing cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào việc đưa bóng vào lỗ trong một không gian yên tĩnh và thư giãn.

Chơi golf trong yên tĩnh với Desert Golfing.

Ngoài 7 tựa game kể trên, còn có nhiều trò chơi khác như Kind Words, Unpacking, PowerWash Simulator, Abzu, Townscaper... Mỗi tựa game đều mang đến những trải nghiệm độc đáo và thú vị riêng, giúp bạn xả stress hiệu quả trong những ngày Tết.

Hãy lựa chọn cho mình những tựa game phù hợp để tận hưởng một kỳ nghỉ Tết thật trọn vẹn và ý nghĩa!