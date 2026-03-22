Ứng dụng thể dục của Mỹ tiết lộ vị trí tàu sân bay Pháp

Theo tờ Le Monde, một sĩ quan hải quân Pháp đã sử dụng đồng hồ thông minh kết nối với ứng dụng Strava để ghi lại hoạt động chạy bộ trên tàu. Tuy nhiên, chính dữ liệu công khai từ ứng dụng này lại trở thành "manh mối" giúp xác định vị trí của tàu sân bay trong thời gian gần như thực.

Bằng cách phân tích lộ trình chạy bộ được đăng tải công khai, các nhà báo đã phát hiện một đường chạy có dạng zigzag, dấu hiệu cho thấy người dùng đang di chuyển liên tục trên boong tàu. Khi đối chiếu dữ liệu định vị này với ảnh vệ tinh từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu, họ xác định được nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang hoạt động cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100 km vào ngày 13/3.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron điều động tàu sân bay duy nhất của Pháp tới khu vực gần Trung Đông, khi căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Dù không trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự, Pháp vẫn tăng cường hiện diện và chịu tác động từ các diễn biến trong khu vực.

Đây không phải là lần đầu các ứng dụng thể dục gây lo ngại về an ninh quân sự. Trước đó, vào năm 2018, Strava từng bị chỉ trích khi tính năng "bản đồ nhiệt toàn cầu" vô tình làm lộ vị trí của nhiều căn cứ quân sự phương Tây trên khắp thế giới. Sau vụ việc, công ty đã bổ sung các tùy chọn bảo mật, nhưng sự cố mới cho thấy rủi ro vẫn còn hiện hữu.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp đã xác nhận đây là một vi phạm quy định an ninh tác chiến. Theo báo cáo, không chỉ một mà nhiều quân nhân đã vô tình chia sẻ dữ liệu vị trí hoặc hình ảnh từ các nhiệm vụ nhạy cảm lên mạng.

Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực vẫn tiếp tục căng thẳng. Các lực lượng đồng minh của Iran được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công bằng may bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở quân sự của Pháp tại Trung Đông, bao gồm một căn cứ ở Iraq khiến một binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.