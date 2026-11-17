Theo Reuters, mới đây, máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện CE-25A của Trung Quốc đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm có người điều khiển đầu tiên tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc,

Chuyến bay có sự tham gia của hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm. Tổng thời gian thử nghiệm kéo dài 57 phút 46 giây, trong đó máy bay thực sự hoạt động trên không 16 phút 38 giây, di chuyển quãng đường 60,4 km.

Theo Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), các hệ thống trên máy bay hoạt động bình thường và những chỉ số kỹ thuật trong chuyến bay đều đáp ứng yêu cầu đề ra.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên do COMAC phát triển, hướng tới khai thác các đường bay ngắn giữa những thành phố. Ảnh: Xinhua

Theo thông số thiết kế được công bố, máy bay có khả năng chuyên chở tối đa 19 hành khách, trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ hành trình 300 km/h và độ cao hành trình khoảng 2.400 m. Tầm bay dự kiến đạt 400 km, phù hợp với các tuyến vận tải hành khách cự ly ngắn.

Khác với máy bay thương mại truyền thống sử dụng động cơ đốt nhiên liệu hàng không, CE-25A sử dụng hệ thống động lực điện với các quạt đẩy đặt trong ống dẫn, phân bố trên cánh máy bay.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của Tập đoàn CATL, một trong những nhà sản xuất pin xe điện lớn của Trung Quốc, cùng Đại học Giao thông Thượng Hải và các đối tác trong nước.

Sự góp mặt của CATL cho thấy công nghệ pin đang được mở rộng ứng dụng từ ngành công nghiệp ô tô sang lĩnh vực hàng không, nơi các yêu cầu về trọng lượng, mật độ năng lượng, độ an toàn và độ tin cậy của hệ thống lưu trữ điện đặc biệt khắt khe.

Theo giới thiệu của COMAC, tên gọi CE-25A cũng phản ánh định hướng phát triển của chương trình. Chữ C đại diện cho China (Trung Quốc) và COMAC, chữ E là viết tắt của Electric (điện), trong khi số 25 liên quan đến bộ quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay đối với máy bay vận tải CCAR-25 của Trung Quốc.

Trước chuyến bay có người điều khiển hôm 14/11, CE-25A đã thực hiện chuyến bay tự động không người lái đầu tiên vào ngày 2/2. Tính đến nay, mẫu máy bay này đã hoàn thành tổng cộng 19 chuyến bay kiểm chứng tự động không người lái.

Tuy nhiên, CE-25A vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cấp phép khai thác thương mại. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận loại máy bay của COMAC, mở đường cho quá trình đánh giá và kiểm chứng các yêu cầu an toàn hàng không.

Chiếc X1 của Heart Aerospace. Ảnh: metroairportnews

Trước đó, hồi tháng 8, hãng Heart Aerospace đã thực hiện chuyến bay thử kéo dài 27 phút với nguyên mẫu X1 tại Plattsburgh, bang New York (Mỹ). Với trọng lượng hơn 11,3 tấn và sải cánh gần 32,3 m, X1 được Heart giới thiệu là máy bay chạy hoàn toàn bằng pin có kích thước lớn nhất từng cất cánh.

Giới phân tích cho hay, Heart Aerospace được xem là một trong những đối thủ đáng chú ý của COMAC tại thị trường phương Tây. Năm 2022, hãng điều chỉnh chiến lược, ngừng phát triển mẫu ES-19 có sức chứa 19 hành khách để tập trung vào ES-30 với quy mô 30 chỗ ngồi.

Khác với CE-25A sử dụng hoàn toàn động lực điện, ES-30 được thiết kế theo cấu hình hybrid, kết hợp hệ thống pin do BAE Systems phát triển với máy phát điện sử dụng tua-bin nhằm mở rộng tầm hoạt động.

Heart Aerospace đặt mục tiêu đưa ES-30 vào khai thác thương mại từ năm 2031, đồng thời kỳ vọng công nghệ này có thể giúp giảm hơn 40% chi phí vận hành. Tuy nhiên, những lợi ích kinh tế trên vẫn là mục tiêu do nhà sản xuất công bố.