Sếp Hoàng Nam Tiến: "Chỉ những người không biết sử dụng AI mới bị cướp việc"

Tại Diễn đàn Shark Tank Forum 2025, phần thuyết trình “A.I Talk with you - Đối thoại với A.I” do ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT trình bày, đã cho thấy một thực tế không thể phủ nhận: Kỷ nguyên của "đồng nghiệp số" đã đến. Bài thuyết trình nói về vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là khái niệm “AI Agent” (tác nhân AI), trong bối cảnh kinh doanh và phát triển doanh nghiệp hiện nay.

Ông Hoàng Nam Tiến tại Shark Tank Forum 2025.

8/10 vị trí kế toán sẽ biến mất trong 3 năm tới?

Ông Hoàng Nam Tiến mở đầu bằng một thống kê đáng chú ý: 8/10 vị trí kế toán được dự đoán sẽ biến mất trong vòng 3 năm tới do sự thay thế của AI. Nghiên cứu thực tế trên 37 kế toán viên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy, 33 đầu việc hoàn toàn có thể được "giao phó" cho trợ lý AI.

"Chỉ còn lại 4 nhiệm vụ mang tính chất pháp lý và tương tác con người cao mà AI chưa thể thay thế như thanh toán, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý. Các nghiệp vụ cơ bản như kế toán tài sản, kế toán sản xuất, kế toán tiền lương… đều nằm trong phạm vi ứng dụng của AI và hoàn toàn có khả năng thay thế bằng AI", ông Tiến thông tin.

Không dừng lại ở lĩnh vực kế toán, ông Tiến tiếp tục phân tích khả năng ứng dụng AI Agent trong dịch vụ tư vấn khách hàng. Thay vì quy trình phản hồi chậm trễ, AI Agent có thể cung cấp thông tin, tư vấn về bất kỳ sản phẩm nào của doanh nghiệp chỉ trong vài giây, bất kể thời gian nào. Thống kê cho thấy AI có thể xử lý 83 - 92% câu hỏi thường gặp của khách hàng, hiệu quả tương đương một "nhân viên số" làm việc 24/7.

Vậy, "AI Agent" thực chất là gì? Khác với AI Assistant (trợ lý AI) chỉ đưa ra gợi ý, AI Agent là một bước tiến vượt bậc, có khả năng tự động thực hiện hành động và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thuật toán được lập trình. AI Agent không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là một "đồng nghiệp số" thực thụ, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể, từ tư vấn khách hàng, làm báo cáo tài chính, đến phân tích dữ liệu và ra quyết định.

Ông Tiến nhấn mạnh sự khác biệt này: "Chúng tôi gọi AI Agent là digital employee (nhân viên số), đây là điểm then chốt". Theo ông, mọi quyết định tuyển dụng từ nay phải được xem xét dưới “lăng kính AI”. Giám đốc nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận công nghệ để đánh giá năng lực của AI Agent trước khi quyết định tuyển thêm người. Thậm chí, việc rà soát và tái cấu trúc mô tả công việc cho mọi vị trí, từ quản lý cấp cao đến nhân viên tuyến đầu, là điều kiện tiên quyết để tối ưu hiệu quả hoạt động.

Với AI, người lỗi lạc có thể trở thành lỗi thời và lạc lối

Ông Tiến liên hệ vấn đề này với làn sóng công nghiệp hóa ở Anh thế kỷ XVII, khi công nhân lo sợ máy móc cướp đi việc làm. Ông đặt câu hỏi mang tính thách thức: "Nếu trình độ và kiến thức của chúng ta không thể cạnh tranh với AI, liệu bản thân có giữ được vị trí công việc hiện tại?". Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để nâng cao năng suất và trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ, đặc biệt là AI Agent. Các startup cần tự đặt câu hỏi: "AI Agent có thể làm tốt hơn chúng ta ở điểm nào?".

Để thích ứng với xu thế này, ông Tiến khuyến nghị mỗi cá nhân cần tự đổi mới, liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức. Ông ví von: "Người lỗi lạc ở FPT là lỗi thời và lạc lối." với ngụ ý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn trau dồi trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt. Ông dẫn chứng việc xử lý báo cáo tài chính, từ mất 3 - 7 ngày xuống chỉ còn 10 phút nhờ AI, với độ chính xác và khả năng phân tích chuyên sâu.

Tuy nhiên, ông Tiến cũng chỉ ra những "vùng cấm" của AI: Tò mò, sáng tạo và trí tuệ cảm xúc. Đây chính là những giá trị mà con người cần tập trung phát triển để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Điểm mấu chốt, theo ông Tiến, AI Agent không phải là mối đe dọa mà là "cánh tay nối dài" của con người. Ông chia sẻ thực tế sau chuyến đi về các tỉnh miền Tây: "AI Agent là cánh tay nối dài của người nông dân, họ ứng dụng AI trong phân bón lúa, rải thuốc và các hoạt động thường ngày để cải tiến năng suất trồng trọt".

Đúc kết những điểm quan trọng, ông Tiến kêu gọi các doanh nghiệp tự tin vào năng lực cốt lõi, tập trung vào những lĩnh vực mà AI chưa thể "xâm chiếm". Ông kết luận bằng một câu nói đầy tính cảnh báo và thức tỉnh: "Chưa bao giờ AI cướp việc của chúng ta, chỉ những người không biết sử dụng AI mới bị cướp việc".