Thêm một quốc gia mới cấm TikTok vì lo ngại bảo mật

Theo Gadget360, TikTok hiện bị cấm sử dụng trên các điện thoại làm việc ở Bỉ với lý do tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Cụ thể, các nhân viên của chính phủ liên bang Bỉ sẽ không còn được phép sử dụng ứng dụng video TikTok trên điện thoại làm việc của họ, thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết hôm thứ Sáu ngày 10/3.

De Croo cho biết hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến lượng lớn dữ liệu do TikTok thu thập và mối lo ngại công ty bị bắt buộc hợp tác với các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Thủ tướng Bỉ cho biết: “Việc TikTok có mối liên hệ với các cơ quan tình báo Trung Quốc là điều có thật. Đó là lý do tại sao việc cấm sử dụng TikTok trên điện thoại do chính phủ liên bang cung cấp là hợp lý. Sự an toàn của thông tin của chúng tôi phải được ưu tiên”.

Bỉ là quốc gia mới nhất kêu gọi cấm TikTok.

Về phía TikTok, công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất thất vọng với những quyết định được đưa ra mà chỉ dựa trên những thông tin không chính xác. Công ty cũng cho biết họ hiện đang lưu trữ dữ liệu người dùng ở Mỹ và Singapore, đồng thời đang xây dựng các trung tâm dữ liệu ở châu Âu.

Phát ngôn viên của TikTok cho biết: “Chính phủ Trung Quốc không thể buộc các quốc gia khác chia sẻ dữ liệu được lưu trữ trên lãnh thổ của họ”.

Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu vào tháng trước đã cấm TikTok trên điện thoại của nhân viên do lo ngại ngày càng tăng về việc chính phủ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu của người dùng. Phía Bắc Kinh cũng đã thường xuyên phủ nhận những thông tin như trên.

Chính quyền khu vực Flemish của Bỉ cũng đã tuyên bố họ sẽ hạn chế quyền truy cập vào TikTok trên điện thoại của nhân viên và các chính quyền khu vực khác đã được thủ tướng De Croo thúc giục áp dụng các quy tắc tương tự.

Ứng dụng chia sẻ video cũng đã bị cấm trên điện thoại làm việc ở Mỹ và Canada, trong khi đó, nó đã bị cấm hoàn toàn ở Ấn Độ.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/them-mot-quoc-gia-moi-cam-tiktok-vi-lo-ngai-bao-mat-c61a24632.html