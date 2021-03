Startup chuyên phát hành voucher, mã giảm giá nhận khoản đầu tư 6 triệu USD

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Startup này vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi khởi nghiệp Startup-O’s Asia All Stars dành cho các công ty khởi nghiệp Châu Á.

Công ty Cổ phần VNG (VNG) vừa chính thức công bố thương vụ đầu tư vào Got It - doanh nghiệp cung cấp nền tảng quà tặng điện tử cao cấp tiên phong của Việt Nam, với giá trị đầu tư chiến lược lên tới 6 triệu USD (tương đương 138 tỉ đồng).

Got It đã trở thành doanh nghiệp giải pháp quà tặng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 triệu thẻ quà tặng được phát hành.

Got It được đánh giá là một startup có tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa tầm nhìn đó. Khoản đầu tư của VNG vào Got It được kỳ vọng sẽ tạo ra những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực quà tặng điện tử, không chỉ giúp doanh nghiệp triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, tưởng thưởng nhân viên mà còn dành cho cá nhân tặng quà cho nhau, và đặc biệt là tiềm năng áp dụng trí tuệ nhân tạo để giải các bài toán của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2015, tính đến thời điểm hiện tại, Got It đã phát hành hơn 20 triệu thẻ quà tặng, được sử dụng tại hơn 160 thương hiệu với 12.000 địa điểm trên khắp Việt Nam, trở thành thương hiệu quà tặng điện tử được tín nhiệm bởi gần 500 công ty bao gồm các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như các công ty đa quốc gia.

Việc đầu tư vào Got It mang lại cho VNG cơ hội mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tặng quà, phát triển các kênh bán hàng và mạng lưới nhà cung cấp, đặc biệt là tăng thêm tiện ích cho người dùng Zalo và ZaloPay. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược của VNG trong việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

