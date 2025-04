Lý do khiến Sony quyết định tăng giá bán PlayStation 5

Sony vừa mang đến tin không vui cho người hâm mộ PlayStation 5 tại nhiều quốc gia khi bất ngờ công bố tăng giá bán lẻ đề xuất (RRP) cho dòng máy chơi game đang rất được ưa chuộng này. Đợt điều chỉnh giá lần này ảnh hưởng đến các thị trường lớn như Vương quốc Anh (UK), Châu Âu, Úc, New Zealand, cùng một số quốc gia chưa xác định tại Trung Đông và Châu Phi.

Theo thông báo chính thức từ Sony Interactive Entertainment (SIE), lý do đằng sau quyết định khó khăn này là bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao và tỷ giá hối đoái biến động mạnh tại nhiều khu vực.

PS5 buộc phải tăng giá bán lẻ ở một số thị trường vì lạm phát.

Cụ thể, tại Châu Âu và Anh, chỉ có phiên bản PS5 Digital Edition (không có ổ đĩa) bị tăng giá. Mức tăng lần lượt là 50 euro tại Châu Âu (giá mới 499.99 euro) và 40 bảng Anh tại Anh (giá mới 429.99 bảng). Phiên bản Standard với ổ đĩa Ultra HD Blu-ray giữ nguyên giá tại hai thị trường này.

Tuy nhiên, tại Úc và New Zealand, cả hai phiên bản Standard và Digital Edition đều chịu mức tăng giá mới. Giá bán lẻ đề xuất cập nhật như sau:

- Úc: Bản Standard giá 829.95 đô la Úc, bản Digital giá 749.95 đô la Úc.

- New Zealand: Bản Standard giá 949.95 đô la New Zealand, bản Digital giá 859.95 đô la New Zealand.

Một điểm đáng chú ý là phiên bản PlayStation 5 Pro, được đề cập là "mới phát hành gần đây" trong thông báo, sẽ không bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá này.

Ngược lại với việc tăng giá máy console, Sony lại quyết định giảm giá cho phụ kiện ổ đĩa rời bán riêng cho PS5. Đây có thể là một tin vui nhỏ cho những ai sở hữu bản Digital Edition và muốn nâng cấp khả năng đọc đĩa vật lý.

Đối với các thị trường Trung Đông và Châu Phi, Sony không công bố mức tăng cụ thể mà khuyến cáo người dùng nên liên hệ trực tiếp với các nhà bán lẻ địa phương để biết giá chính xác sau điều chỉnh.

Động thái tăng giá PS5 của Sony phản ánh những áp lực kinh tế mà nhiều công ty công nghệ đang phải đối mặt. Mặc dù Việt Nam hiện chưa có tên trong danh sách các thị trường bị ảnh hưởng trực tiếp đợt này, diễn biến giá cả tại các thị trường lớn cũng là một tín hiệu đáng chú ý cho người tiêu dùng trong nước.