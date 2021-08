Shark Tank: Shark Bình bơi ngược bể cá mập để hùn 100.000 USD cho startup này

Trong khi startup kêu gọi số vốn đầu tư 100.000 USD cho 10% cổ phần công ty, thì shark Bình muốn sòng phẳng 100.000 USD cho 50% cổ phần.

Tại tập 15 của Shark Tank Việt Nam mùa 4, Nguyễn Quang - nhà sáng lập và điều hành của iCare (thiết bị theo dõi và phần mềm sức khỏe gia đình) đã kêu gọi số vốn đầu tư 100.000 USD cho 10% cổ phần công ty.

Nguyễn Quang cho biết, tại Việt Nam có 1 triệu bé bị sốt co giật trong tổng số 18 triệu bé ở độ tuổi từ 3 tháng đến 6 tuổi. Trước thực trạng bố mẹ có thể ngủ quên mà không biết tình trạng sốt của con, anh cùng đội ngũ đã tạo ra dòng sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái iCare là iTemp - thiết bị thông minh giúp theo dõi nhiệt độ liên tục và sẽ cảnh báo nếu nhiệt độ của bé vượt qua nhiệt độ thiết lập, có thể kết nối với điện thoại thông minh qua sóng Bluetooth.

Nghe xong, shark Liên liền thắc mắc, một thiết bị iTemp như vậy gắn vào trẻ em có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ hay không, vì “nó còn kết nối với các sóng, mà sóng cực kỳ kỵ với trẻ con sơ sinh”. Shark Liên cũng cho rằng, thiết bị này rất giống một cục pin và lo ngại những ảnh hưởng với trẻ nếu nuốt phải.

Nguyễn Quang cho hay, thiết bị sẽ được dán bằng keo y tế ở dưới nách của trẻ em. Ý tưởng này ban đầu xuất phát từ một người mẹ có con bị sốt co giật. Khi bắt đầu nghiên cứu sản phẩm, iCare đã có nhiều nghiên cứu về em bé và biết rằng, sóng Bluetooth đã được WHO chứng nhận là an toàn cho cơ thể. Bên cạnh đó, thiết bị này đã được một vài nước châu Âu và hai hãng điện tử lớn trên thế giới là Xiaomi và Koogeek sản xuất.

Trả lời thắc mắc của shark Phú về việc sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép chưa và có sao chép từ ai không, Nguyễn Quang chia sẻ: Thiết bị này định hướng là thiết bị điện tử, không phải là thiết bị y tế. Anh cũng khẳng định “không phải là copy mà là nghiên cứu”.

“Bạn phải trung thực, tôi không chắc cái này bạn có thể sản xuất vì tôi vừa mới tra trên Alibaba thì người ta cũng bán những thiết bị trong giống thế này rất nhiều. Kể cả mình nhập về mình làm cũng được, không sao cả. Nhưng đừng nói là mình phát minh hay mình sản xuất”, shark Bình nhận xét.

Nhà sáng lập iCare liền giải thích, khi bắt đầu ý tưởng này thì trên thị trường chưa có sản phẩm tương ứng. Tuy nhiên, sau khi iCare làm ra phiên bản đầu tiên thì Xiaomi đã bắt đầu sản xuất. Anh cho biết đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cách đây 6 tháng, nếu không được chấp thuận thì sẽ chuyển sang “giải pháp hữu ích”. “Đây là một hệ sinh thái nhiều sản phẩm. iCare đã chuẩn bị 4 sản phẩm, mỗi năm sẽ ra một sản phẩm”, Nguyễn Quang nói.

Theo nhà sáng lập, định hướng của iCare không chỉ bán thiết bị mà còn tạo ra platform (nền tảng), khi người dùng đủ lớn sẽ đưa thêm các tính năng vào. Ví dụ như liên kết với những đơn vị khác về chích ngừa, tư vấn sức khỏe, nhắc lịch khám thai.

Là một người rất cẩn thận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, nhất là trẻ em, shark Liên nhận định, thiết bị của iCare còn đang mơ hồ, tạo sự chủ quan cho các bậc cha mẹ. Shark Liên khuyên nhà sáng lập hãy xem lại sản phẩm của mình. Vì vậy, bà đã tuyên bố không đầu tư.

Shark Phú thì nhận xét mô hình của iCare còn rất mới, chưa ra sản phẩm, chưa có doanh số, chưa có gì cụ thể. Với mong muốn tìm kiếm mô hình đã hình thành nhất định, có thể dự báo được trên Shark Tank, shark Phú đã từ chối đầu tư vào startup này.

Shark Hưng cho rằng, sử dụng IoT (internet vạn vật) trong các thiết bị y tế, đặc biệt là đo và kiểm tra sức khỏe là một hướng đi tốt. Mô hình của startup tại thời điểm này là khá sớm, chưa chứng minh được khả năng thành công. Shark cũng nhận thấy con số gọi vốn chưa phù hợp vì startup chỉ mới góp 500 triệu nhưng đã định giá công ty 1 triệu USD. Vì vậy shark Hưng cũng quyết định không đầu tư.

Là một người mẹ, shark Linh cũng có cùng chung quan điểm với shark Liên về việc tự tay bảo vệ con cái, sợ những ảnh hưởng của sóng Bluetooth từ thiết bị này đến sức khỏe của trẻ em. Shark Linh lo rằng, startup chưa nghiên cứu đầy đủ thị trường, khi khảo sát có thể sẽ có nhiều người quan tâm nhưng tỉ lệ chuyển từ muốn sang mua, từ mua sang dùng rất ít. Shark khuyên iCare nên nghiên cứu lại và kết luận không đầu tư.

Trái với quan điểm của shark Liên, shark Bình cho rằng, iCare là ứng dụng chuyển đổi số trong việc chăm sóc con cái bằng IoT, đúng với khẩu vị đầu tư của shark. Tuy nhiên, tình hình hiện nay của startup khiến shark khó định giá. Shark cũng nhận định, với những đơn vị chuyên nghiệp như NextTech thì chỉ trong vòng 1 - 2 tháng, tập đoàn có thể phát triển ứng dụng y như iCare.

“Những trường hợp như thế này, tôi có quan tâm thì tôi vẫn sẽ theo phương thức truyền thống. Bạn bỏ công sức, tôi bỏ tiền, chúng ta cùng nhau phát triển sản phẩm này (iTemp) với điều kiện tôi lo hết tài chính 100.000 USD cho 50% cổ phần. Cái quan trọng là sự phát triển thị trường”, shark Bình đưa ra đề nghị với iCare.

Con số 50% cổ phần mà shark Bình đưa ra khiến nhà sáng lập iCare có phần bối rối. Shark Bình giải thích thêm: “Tôi với công ty của bạn, chúng ta lập liên doanh 50 - 50. Chúng ta cùng liên doanh để làm sản phẩm này, và chúng ta nhìn dưới góc độ liên doanh chứ không phải góc nhìn đầu tư. Lợi nhuận các thứ chia đôi… Các bạn vẫn sở hữu 100% công ty của bạn. Công ty của bạn sở hữu 50% của sản phẩm này”.

Sau một lúc phân tích, nhà sáng lập iCare đã chấp nhận đề nghị của shark Bình.

