Samsung mang tin vui về Galaxy AI cho người dùng Galaxy đời cũ

Samsung vừa ra mắt Galaxy Z Flip6 và Z Fold 6 với một số tính năng AI mới mẻ. Tuy nhiên, giá của chúng khá đắt đỏ với nhiều người. Chính vì vậy, việc loạt tính năng mới cũng có mặt trên một số mẫu Galaxy cũ hơn thực sự là tin vui cho nhiều người.

Galaxy S24 series dường như sẽ sở hữu hầu hết các tính năng mới trên Galaxy AI.

Thông tin này được CEO Annika Bizon của Samsung phát biểu trên sân khấu trong sự kiện Unpacked của công ty vào tối ngày 10/7 khi cho biết: “Chúng tôi cũng có kế hoạch triển khai các tính năng Galaxy AI mới vừa được công bố hôm nay đến một số thiết bị Galaxy vào cuối năm nay”.

Samsung không cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị được hỗ trợ hoặc các tính năng cụ thể sẽ có trên các thiết bị trước đó, tuy nhiên sẽ không ngạc nhiên khi xem xét đến việc các smartphone hàng đầu cũ hơn đã nhận được một số tính năng Galaxy AI của Galaxy S24 vào đầu năm nay.

Có khả năng hầu hết các tính năng Galaxy AI mới được Samsung công bố sẽ có mặt trên dòng Galaxy S24, đặc biệt khi Galaxy S24 Ultra được trang bị cùng chip Snapdragon 8 Gen 3 như Galaxy Z Fold6 và Z Flip6. Trong khi đó, Galaxy S24 và S24 Plus cũng có chip này tại thị trường Mỹ.

Danh sách các mẫu Galaxy tương thích với nhiều tính năng mới của Galaxy AI.

Đáng chú ý là trang web riêng của Samsung liệt kê tính năng Drawing Assist được hỗ trợ trên dòng Galaxy S24, Galaxy Z Flip5 và Z Fold5. Sau khi được hỏi về danh sách này, đại diện Samsung cũng đã xác nhận thông tin, mặc dù công ty cung cấp một văn bản từ chối trách nhiệm nhỏ khi nhắc lại rằng các tính năng Galaxy AI sẽ miễn phí cho đến cuối năm 2025 - một thông tin không quá mới.

Tuy nhiên, tuyên bố từ chối trách nhiệm cũng lưu ý rằng “các điều khoản khác nhau có thể áp dụng cho các tính năng AI do bên thứ ba cung cấp”. Không rõ định nghĩa của Samsung về các tính năng AI do bên thứ ba cung cấp là gì nhưng có lý do để cho rằng trợ lý Google Gemini sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng thông qua Galaxy AI trong tương lai.

