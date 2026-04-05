Robot hình người “đi làm”: Cú sốc mới trong ngành sản xuất ô tô

Robot hình người thông minh bắt đầu làm việc trên dây chuyền sản xuất hàng loạt của một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc

Robot hình người thông minh có hình thể nhân tạo đầu tiên đã chính thức được đưa vào sử dụng, và bắt đầu làm việc trên dây chuyền sản xuất hàng loạt của bộ phận xe điện thuộc hãng sản xuất ô tô Trung Quốc SAIC Motor, đánh dấu ứng dụng đầu tiên thuộc loại này trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Trung Quốc.

Robot hình người mang tên "Nengzai số 1" đã bắt đầu làm việc trên dây chuyền sản xuất hàng loạt pin cho mẫu xe điện Buick Electra E7 của hãng SAIC Motor, đánh dấu một bước tiến quan trọng của nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Thượng Hải trong việc tích hợp công nghệ robot hình người vào hệ thống tự động hóa của mình.

Robot hình người đầu tiên của SAIC Motor chính thức "bắt đầu làm việc". Ảnh: @Chinadaily.

Robot hình người này hiện đang hoạt động trên dây chuyền sản xuất pin của xe Buick Electra E7, đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng như lấy và chất tải các cell pin.

Thực tế, quy trình sản xuất bộ pin gặp nhiều thách thức: việc nạp liệu thủ công tiềm ẩn rủi ro điện áp cao và đòi hỏi kỹ năng cao, trong khi các robot công nghiệp truyền thống lại cồng kềnh và thiếu linh hoạt.

Chính robot hình người "Nengzai số 1" giải quyết những thiếu sót này, bằng các khả năng giống con người nhờ công nghệ nhận thức thị giác, phối hợp hai cánh tay và kẹp giữ có kiểm soát lực. Nó tự động nhận diện các cell pin đang đến và lập kế hoạch đường kẹp mà không cần dựa vào lập trình cố định hoặc định vị vật liệu chính xác.

Ảnh: @Chinadaily.

Được phát triển chung bởi SAIC General Motors Corp Ltd và AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải, Robot hình người mang tên "Nengzai số 1" thể hiện sự tích hợp sâu sắc giữa nỗ lực theo đuổi sản xuất thông minh của một doanh nghiệp sản xuất xe hàng đầu với những đột phá công nghệ của một công ty hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) như AgiBot.

Phương pháp này cũng cung cấp một mô hình có thể nhân rộng và mở rộng quy mô cho ngành công nghiệp để khám phá phạm vi ứng dụng của robot hình người vào trong quy trình sản xuất hàng loạt.

Theo SAIC Motor, việc ứng dụng robot hình người trong quy trình sản xuất bộ pin không chỉ giảm thiểu rủi ro liên quan đến các thao tác điện do công nhân lành nghề thực hiện, mà còn giải quyết những hạn chế của robot công nghiệp truyền thống, vốn đòi hỏi không gian hoạt động lớn và lại thiếu tính linh hoạt cần thiết.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên nhà sản xuất ô tô này triển khai robot hình người trong môi trường sản xuất thực tế - một bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi của SAIC từ tự động hóa truyền thống sang trí tuệ nhân tạo.

Nghe có vẻ như một tập phim khoa học viễn tưởng, nhưng nó đã là hiện thực. Và đây cũng không phải là thử nghiệm đầu tiên ở Trung Quốc – Xiaomi và CATL cũng đang thử nghiệm robot hình người tại các cơ sở của họ. Xu hướng này đang ngày càng phát triển, và các nhà sản xuất đang ngày càng coi robot hình người như những công cụ sản xuất thực sự, chứ không phải là một chiêu trò PR hào nhoáng.