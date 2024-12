One UI 7 vô tình bị lộ diện sớm trên trang chủ Samsung

Samsung vừa khiến cộng đồng công nghệ xôn xao khi vô tình để lộ thông tin về One UI 7, giao diện người dùng mới nhất của hãng, trên trang web chính thức. Mặc dù được gỡ xuống một cách chóng vánh, nhưng những hình ảnh và video về One UI 7 đã kịp lan truyền trên mạng.

Theo đó, One UI 7 sẽ có thiết kế đơn giản và nhiều màu sắc hơn so với các phiên bản trước. Nhiều người dùng nhận xét giao diện mới trông khá "trẻ con", nhưng cũng không ít người khen ngợi sự tươi mới và hiện đại.

Điểm nhấn của One UI 7 chính là sự tích hợp sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI). Samsung nhấn mạnh "AI powering every step" (AI hỗ trợ trong mọi bước), cho thấy AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm người dùng trên One UI 7.

Một số tính năng mới đáng chú ý bao gồm: màn hình khóa được cải thiện, quản lý thông báo thông minh, hỗ trợ làm bài tập về nhà, kiểm soát của phụ huynh, chỉnh sửa ảnh bằng AI,...

One UI 7 dự kiến sẽ ra mắt chính thức cùng với Galaxy S25 vào năm sau. Tuy nhiên, bản beta có thể sẽ được phát hành trước cuối năm nay.

Đây được coi là một bản cập nhật lớn, tương tự như iOS 18 của Apple. Tuy nhiên, việc lạm dụng AI có thể khiến một số tính năng trở nên "phản tác dụng". Samsung cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

