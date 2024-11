Người dùng Samsung Galaxy chuẩn bị tinh thần nhận One UI 7

Người dùng đã chờ đợi One UI 7 beta một thời gian rất lầu. Ban đầu, Samsung dự kiến sẽ phát hành bản beta đầu tiên cả nền tảng One UI dựa trên Android 15 vào tháng 7, nhưng điều này đã chưa xảy ra. Đến tận giữa tháng 11, công ty Hàn Quốc vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm phát hành và các thiết bị được hỗ trợ.

One UI 7 beta có thể bắt đầu được triển khai từ tuần sau.

Tuy nhiên, nếu rò rỉ mới nhất từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Ice Universe là chính xác, One UI 7 có thể sẽ được ra mắt vào tuần tới, sau ngày 17/11. Mặc dù vậy, chỉ có người dùng tại hai thị trường nhận được trải nghiệm này trong giai đoạn đầu là Mỹ và Hàn Quốc. Trong thực tế, điều này phù hợp với truyền thống của Samsung trong việc phát hành các phiên bản phần mềm mới.

Quan trọng hơn, người dùng cần lưu ý rằng đây sẽ không phải là phiên bản ổn định cuối cùng của One UI 7. Samsung đã từng cho biết rằng phiên bản ổn định sẽ chỉ được ra mắt vào năm sau, cùng với dòng Galaxy S25.

Thông tin rò rỉ được nguồn uy tín Ice Universe đăng tải.

Một điểm cần lưu ý khác là tính có sẵn của bản One UI 7 beta. Có khả năng cao rằng bản beta này sẽ chỉ dành cho các nhà phát triển ngay từ đầu, và hiện chưa rõ liệu bản beta công khai có được phát hành trong năm nay hay không.

Hy vọng rằng Samsung sẽ cung cấp bản One UI 7 beta cho các thiết bị mới nhất của mình, bao gồm dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6. Theo các tin đồn gần đây, Samsung đã thực hiện nhiều thay đổi về giao diện người dùng cho One UI 7 sau khi một loạt thông tin rò rỉ tiết lộ một số chức năng và tính năng mới. Với thời gian chuẩn bị dài, người dùng hy vọng rằng One UI 7 sẽ đáp ứng được kỳ vọng và rút ngắn khoảng cách giữa bản beta và phiên bản chính thức.

