Người dùng Samsung với One UI 7: Từ phấn khích đến “ờ, ai quan tâm?”

Tuy nhiên, sau sự hào hứng ban đầu, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Chương trình beta của One UI 7 ra mắt muộn hơn so với các phiên bản trước, đặc biệt khi chỉ có dòng Galaxy S24 tham gia trong khoảng 3 tháng đầu. Khi bản cập nhật One UI 7 ổn định cuối cùng được phát hành, Samsung đã phải ngừng triển khai do gặp lỗi nghiêm trọng.

Nhiều người dùng đã bắt đầu thờ ơ với One UI 7.

Đến tháng 4, mặc dù Samsung đã nỗ lực khắc phục tình hình nhưng hãng chỉ mới phát hành bản cập nhật chính thức cho các thiết bị hàng đầu ra mắt trong năm 2023 và 2024. Đáng chú ý, các thiết bị như Galaxy S23 và Galaxy Z Fold 5 chỉ nhận được bản cập nhật tại thị trường quê nhà7 của Samsung là Hàn Quốc.

Ban đầu, nhiều người đã bào chữa cho cách Samsung xử lý One UI 7, cho rằng đây là một bản cập nhật lớn và cần thời gian để hoàn thiện. Samsung cũng đã giải thích rằng One UI 7 đã được lên kế hoạch trong 3 năm nhằm đảm bảo chất lượng và sự ổn định trước khi phát hành.

Vấn đề là, với một bản cập nhật quan trọng như vậy, việc chỉ cho phép một số ít khách hàng tham gia thử nghiệm beta là điều khó hiểu. Quan trọng hơn, việc này không phải là chiêu trò để thúc đẩy doanh số Galaxy S25 vì bản thân công ty cũng đã ra mắt các mẫu điện thoại Galaxy giá rẻ và tầm trung với One UI 7 được cài sẵn.

Hơn bao giờ hết, Samsung cần lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.

Với nhiều sai sót trong quá trình triển khai, Samsung đã làm giảm đi tham vọng của One UI 7, dẫn đến một sự thất bại trong cả quá trình thử nghiệm và phát hành. Điều này khiến cho người dùng không còn quá phấn khúc nữa, thậm chí họ dường như đang thờ ơ với lịch phát hành One UI 7 trở lại.

Nhìn chung, nếu cảm thấy sự phấn khích dành cho One UI 7 của bản thân đã nhạt nhòa, bạn không phải là người duy nhất. Hy vọng rằng các phiên bản One UI trong tương lai sẽ không gặp phải số phận tương tự.