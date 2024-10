Samsung mang niềm vui nhỏ nhoi cho những ai mong chờ One UI 7

Trong khuôn khổ SDC 2024 vừa diễn ra, Samsung đã chính thức công bố thông tin về bản cập nhật One UI 7 mà nhiều người chờ đợi. Công ty cho biết, các dòng sản phẩm thế hệ mới của họ sẽ được cập nhật lên phiên bản hệ điều hành dựa trên Android 15 này, trong đó One UI 7 cho smartphone dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Sẽ có One UI 7 beta cho cộng đồng người hâm mộ Galaxy.

Mặc dù Samsung chưa đưa ra thời gian cụ thể cho việc phát hành nhưng trước đó công ty đã thông báo rằng bản beta của One UI 7 sẽ chỉ dành riêng cho các nhà phát triển. Điều này chắc chắn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng.

Tuy nhiên, thông tin mới từ một người điều hành của Samsung trên diễn đàn cộng đồng của công ty đã giúp người hâm mộ Galaxy phấn khởi trở lại. Theo nội dung phản hồi, người này xác nhận rằng bản beta One UI 7 sẽ không chỉ giới hạn cho các nhà phát triển mà sẽ mở rộng cho công chúng.

Vị đại diện của nhóm Beta One UI cho biết One UI 7 beta sẽ sớm có mặt cho tất cả người dùng khi lịch trình được xác nhận, và người dùng sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Samsung Members ngay khi bản beta chính thức bắt đầu triển khai.

Bản chính thức của One UI 7 sẽ được phát hành cùng sự ra mắt của Galaxy S25.

Đây là một tin vui lớn cho những người yêu thích sản phẩm Galaxy, đặc biệt khi trước đó Samsung đã khẳng định rằng bản beta này sẽ chỉ dành cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, có khả năng chỉ các nhà phát triển sẽ được truy cập vào bản cập nhật One UI 7 beta vào cuối năm nay, trong khi bản beta công khai sẽ được phát hành vào đầu năm sau.

Samsung cũng đã xác nhận rằng bản cập nhật One UI 7 cuối cùng sẽ không có sẵn cho đến khi dòng Galaxy S25 được chính thức ra mắt vào năm sau. Đây được xem là chiến lược mới của Samsung nhằm cải thiện chất lượng các bản cập nhật One UI beta, vốn thường gặp phải nhiều lỗi và trục trặc trong quá khứ. Với thời gian bổ sung này, công ty hy vọng sẽ mang đến cho người hâm mộ một bản cập nhật One UI 7 hoàn thiện hơn và đáp ứng mong đợi của người dùng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]