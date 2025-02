One UI 7 vẫn chưa thể triển khai vì sai lầm của Samsung

Trước đó, nhiều người kỳ vọng Samsung sẽ ra mắt bản chính thức của One UI 7 trong tuần này. Tuy nhiên, thông tin mới nhất khiến sự phấn khích giảm đi và gây thất vọng cho người hâm mộ. Theo nguồn tin đáng tin cậy Ice Universe, Samsung sẽ buộc phải phát hành bản beta thứ tư của One UI 7 cho Galaxy S24 để giải quyết vấn đề hiệu chỉnh màu màn hình mà bản beta thứ ba đã gặp phải, khiến màn hình hiển thị màu vàng hơn so với mong đợi.

Bản chính thức của One UI 7 lại trì hoãn.

Samsung vẫn chưa công bố thời gian cụ thể cho việc phát hành bản One UI 7 beta 4 cũng như ngày ra mắt bản ổn định. Thông thường, công ty sẽ mất khoảng một tuần để phát hành phiên bản ổn định sau khi bản beta cuối cùng được phát hành. Do đó, nếu bản beta thứ tư ra mắt trong tuần này, người dùng Galaxy S24 có thể phải chờ ít nhất một tuần nữa để nhận bản cập nhật One UI 7 ổn định.

Được biết, One UI 7 mang đến nhiều cải tiến lớn giúp trải nghiệm sử dụng điện thoại trở nên mượt mà và trực quan hơn. Các hình ảnh động được cải thiện giúp việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn.

Thông báo từ Ice Universe.

Ứng dụng camera cũng được thiết kế lại mang đến trải nghiệm đơn giản và hợp lý hơn, với khả năng chuyển đổi giữa các chế độ và mức zoom dễ dàng hơn. Đặc biệt, Samsung đã giới thiệu khay ứng dụng theo chiều dọc mà người dùng mong đợi từ lâu.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là Now Bar cho phép hiển thị thông tin hữu ích ngay trên màn hình khóa, gồm nhạc, ghi âm, đồng hồ bấm giờ và lời nhắc. Điều này gợi nhớ đến Dynamic Island trên các mẫu iPhone hiện đại của Apple.

Nhiều tính năng thú vị đến với One UI 7.

Bản cập nhật cũng giới thiệu trung tâm thông báo chia đôi và bảng Cài đặt nhanh cho phép người dùng vuốt từ bên phải để truy cập Cài đặt nhanh và từ bên trái để vào trung tâm thông báo. Ngoài ra, Samsung còn cải tiến chỉ báo pin, thiết kế biểu tượng mới cho các ứng dụng gốc và cung cấp nhiều tùy chọn sạc thích ứng hơn, như giới hạn sạc ở mức 80%. Các tiện ích mới và tính năng Galaxy AI cũng được bổ sung trong bản cập nhật này.