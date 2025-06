Những lưu ý trước khi lựa chọn pin mặt trời màng mỏng

Tuy nhiên, một sai lầm mà nhiều người không biết đó là không phải tất cả các tấm pin mặt trời đều giống nhau, và việc hiểu rõ các lựa chọn trở nên rất quan trọng.

Có một số loại tấm pin mặt trời mà người dùng có thể tham khảo.

Mặc dù có thiết kế đẹp và dễ lắp đặt, tấm pin mặt trời màng mỏng lại có nhiều nhược điểm. Đầu tiên, độ bền của chúng thấp hơn so với các tấm pin truyền thống do thiết kế mỏng manh. Hơn nữa, hiệu suất chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện của chúng chỉ đạt khoảng 8% hoặc thấp hơn. Điều này có nghĩa người dùng sẽ cần nhiều tấm pin màng mỏng để cung cấp đủ điện cho ngôi nhà, vốn có thể không khả thi về mặt không gian. Do đó, loại tấm pin này thường phù hợp hơn cho các bất động sản thương mại lớn.

Mặc dù tấm pin màng mỏng có giá cả phải chăng hơn, nhưng việc thay thế chúng thường xuyên có thể khiến người dùng tốn kém hơn trong dài hạn. Hóa đơn tiền điện hàng tháng có thể không giảm như mong đợi, dẫn đến chi phí tổng thể cao hơn so với số tiền tiết kiệm được.

Khi lựa chọn tấm pin mặt trời cho ngôi nhà, tấm pin đơn tinh thể là lựa chọn hàng đầu trên thị trường. Mặc dù giá thành cao, nhưng chúng có công suất đầu ra lên đến 375W và hiệu suất tối đa lên đến 22%. Điều này có nghĩa người dùng sẽ cần ít tấm pin hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của gia đình.

Pin mặt trời màng mỏng có một số hạn chế cần nắm rõ.

Tấm pin polycrystalline là lựa chọn tiết kiệm hơn, nhưng hiệu suất của chúng thường không vượt quá 17% và công suất đầu ra tối đa chỉ đạt 300W. Mặc dù không hiệu quả bằng tấm pin đơn tinh thể, polycrystalline vẫn được nhiều chủ nhà ưa chuộng.

Theo tính toán của một nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, một ngôi nhà sử dụng chi phí điện khoảng 4 triệu đồng nên lắp đặt hệ thống năng lượng 8kW. Ước tính chi phí lắp đặt vào tháng 6/2025, trong trường hợp mục đích chính là ban ngày (ban đêm sử dụng điện lưới), một hệ thống 8kW sẽ có chi phí lắp đặt khoảng 72 triệu đồng. Đối với trường hợp sử dụng cả trong ban đêm, người dùng cần lắp đặt thêm pin với tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Nhìn chung, việc lựa chọn tấm pin mặt trời phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách mà còn đến hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống.