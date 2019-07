Những dấu hiệu cho thấy Facebook của bạn đã bị hack

Thứ Sáu, ngày 12/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sử dụng mật khẩu yếu, đăng nhập tài khoản trên các thiết bị công cộng… là những lí do khiến bạn bị mất Facebook.

Mạng xã hội Facebook Sự kiện:

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị mất tài khoản Facebook, đơn cử như kết bạn với người lạ, bị kẻ gian report (báo cáo), sử dụng tên giả, đăng nhập nhầm vào các trang web giả mạo hoặc đăng tải các nội dung có chứa bản quyền. Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?

1. Thường xuyên kiểm tra thông tin tài khoản

Về cơ bản, Facebook sẽ theo dõi tất cả thiết bị bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản, do đó, khi có ai đó cố tình xâm nhập tài khoản của bạn từ một thiết bị lạ, Facebook sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo đến người dùng.

Để kích hoạt tính năng cảnh báo, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên Facebook, chọn Security and Login (bảo mật và đăng nhập) > Get alerts about unrecognised logins (nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra). Tiếp theo, người dùng chỉ cần kích hoạt tùy chọn Get notifications (nhận thông báo) tại các mục Notifications, Messenger và Email Address.

Lưu ý, trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn các thao tác trên máy tính, nếu đang sử dụng Facebook trên điện thoại, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.

2. Kiểm tra các địa điểm đã đăng nhập

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại các địa điểm đã đăng nhập Facebook.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Security and Login (bảo mật và đăng nhập) > Where you're logged in (nơi bạn đã đăng nhập). Tại đây, Facebook sẽ liệt kê toàn bộ những thiết bị mà bạn đã dùng để đăng nhập tài khoản, nếu thấy xuất hiện những thiết bị và vị trí đáng ngờ, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc phải, sau đó chọn Log Out (đăng xuất) hoặc Not you? (không phải bạn), và làm theo các bước hướng dẫn để bảo mật tài khoản.

Nếu muốn an toàn hơn, người dùng nên đăng xuất tài khoản khỏi toàn bộ thiết bị bằng cách cuộn xuống phía dưới và nhấp vào tùy chọn Log out off all sessions (đăng xuất toàn bộ phiên làm việc). Tiếp theo, bạn nên thay đổi mật khẩu và kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố để đảm bảo người khác không thể xâm nhập tài khoản trong tương lai.

Cụ thể, ngoài việc nhập mật khẩu, bạn phải nhập thêm mã xác thực (sáu con số) thì mới có thể truy cập Facebook, giúp tăng thêm một lớp bảo vệ.

Đầu tiên, bạn hãy mở Facebook và truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Security and Login (bảo mật và đăng nhập) > Use two-factor authentication (sử dụng xác thực 2 yếu tố) > Text Message (tin nhắn văn bản). Sau đó thêm số điện thoại cá nhân dùng để nhận mã xác thực và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

3. Những dấu hiệu cho thấy Facebook của bạn đã bị hack

Tài khoản Facebook bị hack không đồng nghĩa với việc ai đó đã có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập của bạn. Như đã đề cập ở phần đầu, bạn có thể đã vô tình đăng nhập tài khoản trên các máy tính công cộng.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy Facebook của bạn đã bị hack:

- Thông tin cá nhân (họ tên, sinh nhật, địa điểm, email, số điện thoại…) bị thay đổi.

- Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook lạ trong danh sách bạn bè

- Nhiều tin nhắn được gửi đến từ các tài khoản mà bạn không quen biết

- Các bài đăng lạ trên News Feed (bảng tin)

4. Cần làm gì khi bị hack Facebook?

Ngoài các tùy chọn bảo mật có sẵn trên Facebook, người dùng cũng có thể sử dụng thêm các công cụ của bên thứ ba, đơn cử như Have I Been Pwned. Tại đây, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email dùng để đăng nhập Facebook vào khung trống, nếu tài khoản bị hack, dịch vụ sẽ ngay lập tức thông báo.

Trong trường hợp tài khoản Facebook bị tấn công và bị sử dụng vào các mục đích xấu như lừa đảo nạp thẻ, quảng cáo… người dùng nên báo cáo với Facebook về việc bị xâm phạm. Đầu tiên, bạn hãy truy cập địa chỉ https://www.facebook.com/hacked và chọn Tài khoản của tôi đã bị xâm phạm, sau đó nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại để xác minh danh tính.

Tiếp theo, Facebook sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ, người dùng chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.