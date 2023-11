Nghiên cứu mới: Vũ trụ không chỉ hình thành bởi một vụ nổ Big Bang

Theo BGR, một bài báo mới gợi ý rằng vũ trụ có thể đã khởi đầu từ hai vụ nổ Big Bang. Các nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng này sau hàng chục năm vật lộn để giải thích cả sự khởi đầu bí ẩn của vũ trụ cũng như sự ra đời của vật chất tối. Theo đó, vụ nổ Big Bang đầu tiên có thể đã tạo ra vật chất thông thường, trong khi vụ nổ lớn thứ hai được cho là sinh ra vật chất tối.

Các nhà nghiên cứu đưa ra tuyên bố nói rằng giả thuyết này có thể được kiểm chứng bằng công nghệ hiện đại của ngày nay và nhân loại có thể xác nhận hoặc bác bỏ ý tưởng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

Các nhà khoa học đề xuất rằng có đến hai vụ nổ Big Bang để tạo thành vũ trụ.

Trên thực tế, nếu có một vụ nổ Big Bang thứ hai, nó có thể mở ra rất nhiều cơ hội mà giới khoa học đang cần để thực sự hiểu về vật chất tối và cách thức hoạt động của nó. Vật chất tối được cho là chiếm phần lớn vũ trụ và cho đến nay, chúng ta chưa thể chứng minh vật chất tối là gì hoặc thậm chí xác định nó theo bất kỳ cách nào.

Hiện tại, lý thuyết đang tạm được chấp nhận khi nói về cách vũ trụ hình thành là khi một phần rất nhỏ của một giây sau khi vũ trụ bắt đầu, sự phình to đã xảy ra, trong thời gian đó vũ trụ giãn nở nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Sự phình to này được cho là do một dạng năng lượng gọi là “năng lượng chân không” thúc đẩy.

Thời điểm năng lượng chân không này biến đổi và bắt đầu tạo ra vật chất là thời điểm mà các nhà khoa học gọi là vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, vụ nổ thứ hai cho thấy rằng sau khi giai đoạn giãn nở vũ trụ ban đầu kết thúc, một giai đoạn khác có thể đã bắt đầu, tạo ra vật chất tối, thứ chỉ phản ứng với vật chất thông thường do lực hấp dẫn.

Lý thuyết mới nói rằng vật chất tối có thể được tạo ra bởi cái gọi là năng lượng chân không tối trong khoảng một tháng sau đó. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của chúng ta về màn khởi đầu của vũ trụ nếu như được chứng minh là đúng.

