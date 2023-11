Xuất hiện hành tinh giống Trái Đất, chỉ cách 22 năm ánh sáng

Hành tinh LTT 1445 Ac được xác định ban đầu bởi kính viễn vọng săn ngoại hành tinh TESS của NASA, sống trong một hệ ba ngôi sao khác thường.

Nó chỉ quay quanh một ngôi sao lùn đỏ là LTT 1445 A, nhưng nếu bạn ở trên đó bạn có thể thấy được cả các ngôi sao LTT 1445 B và LTT 1445 C, khiến quang cảnh trên hành tinh này khá giống một hành tinh giả tưởng trong phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Quang cảnh trên hành tinh LTT 1445 Ac với ba "mặt trời đỏ", một cái ở gần và hai cái ở xa, là ba ngôi sao của hệ sao LTT 1445 - Đồ họa: NASA

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên Astronomical Journal, nhóm tác giả dẫn đầu bởi TS Emili Pass từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (Mỹ) đã phát hiện ra một điều thậm chí còn đặc biệt hơn: Nó thuộc nhóm ngoại hành tinh kích cỡ tương tự Trái Đất.

Đó chính là loại hành tinh mà TESS có nhiệm vụ tìm kiếm, bởi kích thước tương tự thế giới của chúng ta là một trong những yếu tố đầu tiên khiến một hành tinh có tiềm năng cho sự sống.

Dựa vào các quan sát bổ sung bằng kính viễn vọng không gian Hubble, các nhà khoa học Mỹ tính ra được hành tinh này có khối lượng gấp 1,37 lần và bán kính gấp 1,07 lần Trái Đất.

Như vậy, mật độ của nó khá giống địa cầu, phản ánh bản chất rõ ràng của một hành tinh đá, tức cùng loại với hành tinh của chúng ta.

Điều không may duy nhất là hành tinh này quay quá gần sao mẹ so với mong đợi. Dù sao lùn đỏ này mờ, mát hơn ngôi sao mẹ của chúng ta nhiều, nhưng với chu kỳ quỹ đạo chỉ 3,12 ngày, nhiệt độ bề mặt hành tinh này lên tới 260 độ C.

Nhiệt độ này quá nóng với các dạng sống đã biết trên Trái Đất. Điều này không giúp khẳng định nó không sống được, nhưng cơ hội có sự sống tiềm năng đã giảm mạnh.

Tuy nhiên với khoảng cách quá 22 năm ánh sáng và dữ liệu quá cảnh rõ ràng từ một lần quan sát đặc biệt khi nó bay ngay vùng không gian giữa sao mẹ và địa cầu, các nhà khoa học có cơ hội vàng để tìm hiểu bầu khí quyển của nó.

Việc mô tả cụ thể hơn ngoại hành tinh này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn cách một thế giới giống như hành tinh quê hương của chúng ta có thể hình thành và phát triển trong các hệ thống sao khác nhau, từ đó giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm sự sống trong thiên hà.

