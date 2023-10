NASA gặp rắc rối lớn với hộp chứa “hạt giống sự sống ngoài Trái Đất”

Việc lấy mẫu vật một cách cẩn trọng, tránh những "ô nhiễm" nhỏ nhất từ môi trường Trái Đất là yếu tố then chốt giúp các nhà khoa học có được câu trả lời chính xác về những bí ẩn liên quan giai đoạn hệ Mặt Trời và sự sống bên trong nó bắt đầu hình thành.

Hộp chứa mẫu tiểu hành tinh Bennu đang được các nhà khoa học NASA xử lý - Ảnh: NASA

Theo thông báo mới nhất của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), các mẫu vật thực sự chứa nước và carbon, "xương sống" của sự sống. Kết quả này có được từ việc phân tích các phần đá bụi vụn thu thập từ bên ngoài và bên dưới nắp ngoài của hộp đựng.

Theo Space.com, "hộp kho báu" mang tên TAGSAM từ tiểu hành tinh Bennu vẫn chưa thực sự được mở ra, sau 1 tháng kể từ khi nó hạ cánh xuống Trái Đất, vì các nhà khoa học NASA... không mở được.

"Sau nhiều lần thử tháo, nhóm đã phát hiện ra rằng không thể tháo được 2 trong số 35 chốt trên đầu TAGSAM bằng các công cụ đã được phê duyệt để sử dụng" - NASA cho biết.

Mọi sự can thiệp hơi thô bạo đều có nguy cơ làm hỏng toàn bộ mẫu vật của sứ mệnh trị giá 1 tỉ USD. Do đó, nhóm OSIRIS-RExđang nỗ lực phát triển các phương pháp mới để trích xuất vật liệu sao cho vẫn giữ mẫu được an toàn và nguyên sơ.

Một may mắn khác cho họ là ở phần bên ngoài có thể tiếp cận được, các nhà khoa học đã thu thập được 70,3 g vật liệu từ Bennu. Các phân tích ban đầu cho thấy chúng đủ tiêu chuẩn để nghiên cứu.

Cả chiếc hộp có thể chứa đến 250 g đá bụi Bennu, một lượng vật liệu đáng mơ ước, sẽ được chia sẻ cho nhiều cơ quan vũ trụ và các nhóm nghiên cứu trên thế giới để cùng nhau phân tích.

Các phân tích trước đây của NASA đã chỉ ra Bennu, một "hóa thạch" từ buổi bình minh của hệ Mặt Trời, chính là đại diện cho các tiểu hành tinh đã mang nước và hạt giống sự sống đến Trái Đất sơ khai.

Vì vậy, họ tin tưởng các mẫu đá bụi này có thể chứa đựng các "khối xây dựng sự sống" cổ xưa đó, thứ có thể giải đáp cách mà các sinh vật đầu tiên của Trái Đất được hoài thai, cũng là cung cấp hiểu biết về nguồn gốc ngoài Trái Đất của chính chúng ta.

