Kính James Webb phát hiện "nhà máy sản xuất mặt trăng" của vũ trụ

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA vừa gửi về một phát hiện đột phá, cung cấp cái nhìn trực tiếp đầu tiên vào một "nhà máy sản xuất mặt trăng" tiềm năng trong vũ trụ. Các nhà khoa học đã lần đầu tiên đo lường được thành phần hóa học và vật lý của một đĩa vật chất khổng lồ, giàu carbon, đang bao quanh một ngoại hành tinh trẻ tên là "CT Cha b", cách Trái Đất 625 năm ánh sáng.

Hình minh họa về một đĩa bụi và khí bao quanh ngoại hành tinh trẻ (CT Cha b) cách Trái Đất 625 năm ánh sáng.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal Letters, mặc dù chưa phát hiện trực tiếp mặt trăng nào, đĩa vật chất này được xác nhận chứa đầy đủ "nguyên liệu thô" để hình thành vệ tinh, bao gồm acetylene, benzene, diacetylene và carbon dioxide. Đây được coi là môi trường khai sinh cho các mặt trăng trong tương lai, cung cấp cái nhìn vô giá về cách các vệ tinh tự nhiên ra đời.

Hệ thống sao này còn rất trẻ, chỉ mới 2 triệu năm tuổi. Điều đáng chú ý là các quan sát của Webb chỉ ra đĩa vật chất "sản xuất mặt trăng" của hành tinh CT Cha b hoàn toàn tách biệt và có thành phần hóa học khác biệt so với đĩa vật chất lớn hơn đang "nuôi" ngôi sao chủ. Đĩa của hành tinh rất giàu carbon, trong khi đĩa của ngôi sao lại có nước nhưng vắng mặt carbon. Sự khác biệt này cho thấy tốc độ tiến hóa hóa học nhanh chóng chỉ trong 2 triệu năm.

Việc quan sát được hệ thống này không hề dễ dàng. Ánh sáng mờ nhạt của hành tinh rất dễ bị "nhấn chìm" trong ánh sáng rực rỡ của ngôi sao chủ. Các nhà nghiên cứu đã phải sử dụng thiết bị MIRI của kính Webb và kỹ thuật chụp ảnh tương phản cao để tách biệt ánh sáng.

"Chúng tôi thấy các phân tử tại vị trí của hành tinh... Điều đó thực sự đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì", đồng tác giả Sierra Grant cho biết.

Mặt Trăng của Trái Đất được cho là hình thành từ một vụ va chạm khủng khiếp.

Phát hiện này là một bước đột phá. Các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng bốn mặt trăng lớn của Sao Mộc (Io, Europa, Ganymede và Callisto) cũng được hình thành từ một đĩa vật chất tương tự hàng tỷ năm trước.

"Webb cho phép chúng ta chứng kiến 'vở kịch' của sự hình thành mặt trăng và lần đầu tiên điều tra những câu hỏi này bằng phương pháp quan sát", tác giả chính Gabriele Cugno kết luận. Nhóm nghiên cứu dự định sẽ tiếp tục dùng Webb để tìm kiếm các "nhà máy mặt trăng" khác trong vũ trụ.