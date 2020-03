Hướng dẫn tắt nguồn Galaxy S20

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Không như những smartphone Android khác, cách tắt nguồn Samsung Galaxy S20 hay khởi động lại Samsung Galaxy S20 sẽ có chút khác biệt chứ không đơn giản là ấn giữ nút cạnh.

Một thao tác đơn giản như tắt nguồn trên máy Samsung Galaxy S20 cũng có thể làm bạn bối rối. Không như những smartphone Android khác, cách tắt nguồn trên Samsung Galaxy S20 sẽ có chút khác biệt chứ không đơn giản là ấn giữ nút cạnh. Hãy cùng xem lại Galaxy S20 có những cách tắt nguồn hay khởi động lại nào.

Không như những smartphone Android khác, cách tắt nguồn (hay khởi động lại) trên Samsung Galaxy S20 sẽ có chút khác biệt chứ không đơn giản là ấn giữ nút cạnh. Hướng dẫn tắt nguồn Galaxy S20 Mở menu Power bằng cách dùng nút cạnh và nút âm lượng

Một cách thông dụng nhất để mở menu Power trên Samsung Galaxy S20 là ấn giữ đồng thời cả nút cạnh và nút giảm âm lượng trong vài giây.

Một cách thông dụng nhất để mở menu Power trên Samsung Galaxy S20 là ấn giữ đồng thời cả nút cạnh và nút giảm âm lượng trong vài giây.

Khi menu Power hiện lên, lúc này bạn có thể nhấn chọn Power Off để tắt nguồn hoặc Restart để khởi động lại.

Khi menu Power hiện lên, lúc này bạn có thể nhấn chọn Power Off để tắt nguồn hoặc Restart để khởi động lại.

Sau khi tắt nguồn, nếu muốn mở lại máy, nhấn giữ nút cạnh trong vài giây cho đến khi thấy logo Samsung hiện lên. Máy sẽ được reboot trong khoảng một phút nữa.

Hướng dẫn cài đặt lại thao tác nhấn giữ nút cạnh

Đối với Galaxy S20, nhấn giữ chỉ mỗi nút cạnh sẽ mở trợ lí ảo Bixby chứ không mở menu Power. Bạn có thể cài đặt lại thao tác này bằng cách vào Settings → Advanced Feature → Side Key.

Khi đã vào đến menu Side Key, nhấn chọn mục Power Off Menu.

Đối với Galaxy S20, nhấn giữ chỉ mỗi nút cạnh sẽ mở trợ lí ảo Bixby chứ không mở menu Power. Bạn có thể cài đặt lại thao tác này bằng cách vào Settings → Advanced Feature → Side Key. Khi đã vào đến menu Side Key, nhấn chọn mục Power Off Menu. Truy cập menu Power qua bảng thông báo

Vuốt từ cạnh trên màn hình xuống để mở bảng thông báo. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy biểu tượng nút nguồn ở góc trên bên phải. Nhấn vào đó, menu Power sẽ xuất hiện, và bạn có thể chọn Power Off hoặc Restart như bên trên.

Vuốt từ cạnh trên màn hình xuống để mở bảng thông báo. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy biểu tượng nút nguồn ở góc trên bên phải. Nhấn vào đó, menu Power sẽ xuất hiện, và bạn có thể chọn Power Off hoặc Restart như bên trên. Dùng Bixby để tắt nguồn hoặc khởi động lại máy

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt lại thao tác, vậy hãy nhấn đè nút cạnh vài giây cho đến khi logo Bixby xuất hiện. Hoặc, bạn có thể vuốt từ cạnh trên xuống để mở bảng thông báo và nhấn chọn Bixby để mở.

Nếu bạn vẫn chưa cài đặt lại thao tác, vậy hãy nhấn đè nút cạnh vài giây cho đến khi logo Bixby xuất hiện. Hoặc, bạn có thể vuốt từ cạnh trên xuống để mở bảng thông báo và nhấn chọn Bixby để mở.

Khi logo này xuất hiện nghĩa là trợ lí ảo này đang sẵn sàng lắng nghe mệnh lệnh của bạn. Bằng cách nói "Turn Off My Phone" hoặc "Restart My Handset", bạn có thể ra lệnh cho Bixby tắt nguồn hoặc khởi động lại thiết bị.

Bixby sẽ hiện lên thêm một thông báo nữa để xác nhận. Bạn có thể nhấn trực tiếp lệnh Power Off hoặc nhấn vào nút Bixby để thực hiện qua câu lệnh nói.

Bixby sẽ hiện lên thêm một thông báo nữa để xác nhận. Bạn có thể nhấn trực tiếp lệnh Power Off hoặc nhấn vào nút Bixby để thực hiện qua câu lệnh nói.

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/the-gioi-so/thu-thuat/huong-dan-tat-nguon-galaxy-s20-195677.ictNguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/the-gioi-so/thu-thuat/huong-dan-tat-nguon-galaxy-s20-195677.ict