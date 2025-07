AI Overviews của Google khiến nhiều website tin tức 'lao đao'

Trong báo cáo tài chính quý II/2025 ngày 24/7, CEO Google Sundar Pichai nhấn mạnh AI "đang tác động tích cực đến mọi mặt của doanh nghiệp". Riêng các tính năng như AI Overviews "đang hoạt động tốt", đạt hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng tại hơn 200 quốc gia, hỗ trợ 40 ngôn ngữ. Công ty dự kiến tăng chi tiêu vốn trong năm nay lên 85 tỷ USD, chủ yếu cho AI.

Tuy nhiên, trang Guardian dẫn nghiên cứu từ công ty phân tích dữ liệu trực tuyến Authoritas Analytics cho thấy, AI Overviews đang khiến một website trước đây được xếp hạng đầu trong kết quả tìm kiếm Google Search mất 79% lưu lượng truy cập. Lý do là nội dung của trang này được tổng hợp và hiển thị trên màn hình tìm kiếm Google, nên người dùng không phải bấm vào đường link.

Giao diện Google Overviews hiển thị trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Kết quả của Authoritas Analytics là một phần trong đơn khiếu nại do một nhóm tổ chức và chủ sở hữu phương tiện truyền thông gửi đến Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh, gồm tổ chức Foxglove, Independent Publishers Alliance, News Media Association và Movement for an Open Web. Trong đó, nhóm đề cập đến hàng loạt tác động xấu của AI Overviews và yêu cầu có sự công bằng hơn về cạnh tranh.

Theo Owen Meredith, Giám đốc News Media Association, Google cố gắng giữ người dùng "trong phạm vi riêng của mình, lấy và kiếm tiền từ nội dung có giá trị, gồm cả tin tức được tạo ra bởi công sức của những người khác".

"Không thể duy trì tình hình hiện tại, vì cuối cùng sẽ dẫn đến sự biến mất của thông tin trực tuyến chất lượng cao", Meredith nói. "Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh có bộ công cụ để giải quyết vấn đề này. Họ phải hành động ngay lập tức".

Rosa Curling, Giám đốc Foxglove, đánh giá nghiên cứu của Authoritas Analytics cho thấy "tác động tàn phá" AI Overview đang gây ra cho ngành tin tức ngày càng lớn. "Đã đủ tệ, vì Google chỉ đơn giản lấy bài viết của nhà báo và giả mạo là của mình", bà nói. "Nhưng tệ hơn nữa, họ đang sử dụng những bài viết này để phục vụ cho công cụ và lợi nhuận riêng, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan truyền thông trong việc tiếp cận độc giả".

Phát ngôn viên Google cho biết nghiên cứu này "không chính xác, dựa trên những giả định và phân tích sai lầm" khi sử dụng ước tính lỗi thời và một tập hợp dữ liệu tìm kiếm không đại diện cho tất cả truy vấn có thể tạo ra lưu lượng truy cập cho các trang tin tức.

"Mọi người đang hướng đến trải nghiệm được AI hỗ trợ, và các tính năng AI trong Search cho phép đặt nhiều câu hỏi hơn, tạo ra nhiều cơ hội khám phá hơn", người phát ngôn Google nói với Guardian. "Chúng tôi đang tiếp tục tạo ra hàng tỷ lượt nhấp chuột đến các website mỗi ngày và chưa thấy lưu lượng truy cập tổng giảm mạnh như cáo buộc".

Trong khi đó, nghiên cứu từ Pew Research hồi đầu năm cũng cho thấy, trong 100 lần tìm kiếm, trung bình người dùng chỉ nhấp vào một liên kết trong mục đề xuất do AI Overviews cung cấp. Họ cho biết đã theo dõi 69.000 lượt tìm kiếm trên Google trong một tháng.

Phát ngôn viên Google tuyên bố Pew Research sử dụng "phương pháp luận sai lầm và bộ truy vấn lệch lạc không đại diện cho lưu lượng tìm kiếm".

Một nghiên cứu khác của GrowthSRC Media từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025 và công bố ngày 21/7 cho thấy tỷ lệ nhấp chuột (CTR) vào vị trí kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google giảm từ 28% xuống 19% kể từ khi AI Overviews ra đời. Nghiên cứu phân tích hơn 200.000 từ khóa về 30 trang web trong các ngành thương mại điện tử, SaaS, B2B và EdTech.

Google chưa bình luận kết quả từ GrowthSRC Media.

AI Overviews của Google - bản tóm tắt tự động do Gemini hỗ trợ - xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm, trực tiếp trả lời truy vấn của người dùng. Kể từ khi triển khai thử nghiệm vào tháng 5/2024, nhiều nhà xuất bản tin tức báo cáo sự sụt giảm về lượng truy cập. Đầu tháng 7, một loạt công bố cũng cho thấy AI Overview đang khiến các website tin tức lao đao. Công cụ thống kê SimilarWeb cho biết, 37 trong số 50 trang tin tức hàng đầu ở Mỹ giảm truy cập so với cùng kỳ năm trước. Forbes và HuffPost chịu ảnh hưởng nặng nhất khi mất 40% lượng truy cập, tiếp theo là CNN giảm 28%, NY Post giảm 27%, Fox News giảm 24% và Wall Street Journal giảm 17%.

Công ty phân tích dữ liệu ComScore ghi nhận NY Post Network, gồm NY Post và một số trang liên kết, đạt 433 triệu lượt xem vào tháng 6/2024, nhưng còn 381 triệu vào tháng 5/2025, mất 12%. Wall Street Journal và Fox News là hai trong số ít trang tin tăng nhẹ lượng truy cập giai đoạn này.