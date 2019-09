Facebook lo ngại trước những thay đổi về quyền riêng tư trên iPhone mới

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 06:57 AM (GMT+7)

Facebook bày tỏ lo ngại khi thế hệ iPhone mới với iOS 13 hay các thiết bị chạy hệ điều hành Android 10 vừa ra mắt sẽ có những cải tiến về quyền riêng tư trên điện thoại thông minh.

Mạng xã hội Facebook Sự kiện:

Mới đây Facebook đã đăng một bài viết trên Newsroom, qua đó mô tả tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu địa điểm (location) trên thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập mạng xã hội. Facebook cũng lo ngại những thay đổi về quyền riêng tư khi người dùng cập nhật phiên bản iOS và Android mới sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận những dữ liệu này.

Không chỉ Facebook mà các mạng xã hội khác cũng thu thập dữ liệu địa điểm

Với phiên bản iOS mới, người dùng sẽ nhận được thông tin và thông báo ứng dụng nào sẽ thu thập dữ liệu địa điểm và số lần thu thập trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tính năng này được công bố trên iOS 13, người dùng liên tục nhận được thông báo về việc Facebook đang thu thập thông tin địa điểm của họ.

Sự kiện ra mắt iPhone 11 cũng đi kèm với bản cập nhật iOS mới nhất. iPhone giờ đây sẽ có phần cài đặt cho phép người dùng lựa chọn chia sẻ thông tin địa điểm của mình với một ứng dụng nào đó. Các ứng dụng sẽ phải tiếp tục đưa ra yêu cầu nếu muốn tiếp cận dữ liệu một lần nữa. Nếu người dùng cho phép ứng dụng tiếp cận dữ liệu, Apple sẽ gửi báo cáo về việc những dữ liệu đó được sử dụng vào mục đích nào.

iOS 13 sẽ thông báo khi dữ liệu địa điểm của bạn được sử dụng

Với Android 10, khách hàng có thể cấp quyền sử dụng dữ liệu địa điểm cho nhiều ứng dụng khác nhau ngay cả khi không mở ứng dụng đó. Trước đó tính năng này chỉ tính đến việc có sử dụng thông tin địa điểm hay không, không có phần cài đặt cho từng ứng dụng riêng biệt.

Tuy nhiên bài viết của Facebook nói rằng, kể cả đã cập nhật iOS 13 và Android 10, tắt location gps từ máy đi, Facebook vẫn biết thừa người dùng đang truy cập ở đâu: “Chúng tôi có thể vẫn sẽ biết bạn ở đâu dựa vào thông tin check in, sự kiện và thông tin về đường truyền internet mà bạn đang dùng để vào Facebook.” Kế đến, Facebook cố gắng thuyết phục mọi người về việc mạng xã hội này cần dữ liệu địa điểm đến mức nào: “Nhờ dữ liệu địa điểm, bạn có thể check in và lên kế hoạch sự kiện tốt hơn. Nó cho phép đặt quảng cáo chính xác hơn, và giúp bạn cùng mọi người an toàn hơn. Những tính năng như Find WiFi và Nearby Friends vẫn dùng thông tin địa điểm chính xác ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng.”

Andorid 10 có cải tiến đáng kể về quyền riêng tư

Kích hoạt tính năng chia sẻ vị trí có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng với nhiều ứng dụng liên quan đến bản đồ hoặc các đề xuất liên quan đến vị trí. Nhưng các ứng dụng cũng có thể tận dụng và thu thập dữ liệu mà không có sự đồng ý hoặc nhận thức đúng đắn từ khách hàng.

Các công ty công nghệ đã buộc phải thay đổi khi ngày càng có nhiều chính sách thắt chặt về việc truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Đặc biệt, Facebook luôn bị phản hồi vì đã lạm dụng thông tin của người dùng và làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư.