Dễ dàng định vị iPhone qua Apple Watch với tính năng mới trên iOS 17

Nếu bạn đang sử Apple Watch đang chạy phiên bản watchOS 10, bạn chỉ cần nhấn vào nút cạnh và chọn biểu tượng điện thoại (nhấn và giữ biểu tượng này khi phải tìm kiếm vào trời tối). Trước đây, bạn chỉ có thể dùng iPhone tìm chiếc Apple Watch của mình, với iOS 17 Apple đã "đảo ngược" tính năng, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Apple cũng đã giới thiệu tính năng Ping My Watch này trước đây. Mặc định, tính năng Ping My Watch sẽ bị tắt trên iOS 17 beta. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Trung tâm điều khiển > Nhấn vào nút + bên cạnh Ping My Watch > Chọn Ping My Watch.

Tính năng Ping My Watch chỉ khả dụng khi iPhone và Apple Watch của bạn nằm trong vùng phủ sóng Bluetooth và cả hai phải được kết nối với nhau. Đối với khoảng cách xa hơn, bạn sẽ phải dùng tính năng Find My để tìm thiết bị của mình.

Trước đây người dùng chỉ có thể dùng iPhone để tìm kiếm Apple Watch. (Ảnh: 9to5Mac)

Ping My Watch có thể hoạt động kể cả Apple Watch đang bị khoá, đang sạc hoặc bị chôn ở bất cứ đâu. Phiên bản iOS 17 hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bản cập nhật chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng tháng 9.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/de-dang-dinh-vi-iphone-qua-apple-watch-voi-tinh-nang-moi-tren-ios-17-post1543388.tpo