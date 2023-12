Đây là những tính năng đỉnh cao trên iOS mà Android thèm muốn

Theo MakeUseOf, mặc dù Android là một hệ điều hành có nhiều tính năng nhưng nó vẫn thiếu một số chức năng hữu ích vốn đã có mặt trên iOS trong nhiều năm. Vì vậy, nếu đang dự định chuyển từ iPhone sang thiết bị Android, bạn sẽ cần sẵn sàng để bỏ lỡ các tính năng dưới đây.

AirPlay

Một tính năng quan trọng của Apple vẫn chưa có trên các thiết bị Android là AirPlay, đây là một giao thức truyền phát media độc quyền mà Apple phát triển, và Google vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về việc tung một tính năng tương tự trên Android trong tương lai.

Mặc dù có một số ứng dụng của bên thứ ba trên Google Play Store cho phép truyền không dây nội dung âm thanh và video, nhưng không có giải pháp nào sánh kịp với tính năng của Apple. Do đó, đã có nhiều người dùng yêu cầu Google phát triển một giải pháp tương tự cho Android, nhưng mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ.

Năm 2020, Google đã thành công trong việc đưa ra một chức năng tương tự AirDrop mang tên Nearby Share cho các thiết bị chạy Android 11. Vì vậy, có thể công ty đang làm việc để mang đến một giải pháp tương tự như AirPlay cho Android.

FaceTime

FaceTime là dịch vụ gọi video của Apple, và cũng là lựa chọn rất phổ biến với người dùng iOS, iPadOS và macOS.

Dù người dùng Android có thể tham gia cuộc gọi FaceTime qua tính năng FaceTime trên web của Apple, nhưng để bắt đầu cuộc gọi, cần sự hỗ trợ từ người sử dụng thiết bị Apple. Bên cạnh đó, mặc dù Android có tính năng gọi video tích hợp là Google Duo, nhưng nó không được ưa chuộng như ứng dụng của bên thứ ba và nhiều người vẫn đang hy vọng rằng Apple sẽ mang FaceTime đến các thiết bị Android trong tương lai.

iMessage

Dịch vụ iMessage của Apple là một trong những lý do lớn nhất khiến hầu hết người dùng iPhone ngần ngại chuyển sang thiết bị Android.

Trong khi người dùng Android có thể phần nào trải nghiệm FaceTime thông qua dịch vụ trên web của Apple, nhưng iMessage thì không, dịch vụ nhắn tin này chưa từng xuất hiện trên các thiết bị Android.

Đã có nhiều nỗ lực khác nhau trong việc đưa iMessage lên Android, điển hình nhất là ứng dụng bên thứ ba như Beeper Mini gần đây. Tuy nhiên, Apple đã thẳng tay chặn đứng mọi giải pháp và chiêu trò, khiến Beeper phải tuyến bố bỏ cuộc và không muốn đùa giỡn thêm với ông lớn công nghệ.

Live Text cho video

Khi Apple lần đầu tiên giới thiệu Live Text cùng với iOS 15, nhiều người dùng Android nhanh chóng chỉ ra rằng Google Lens đã có chức năng này từ lâu và Apple đã đến quá muộn trong sân chơi này. Nhưng chẳng bao lâu sau, Apple đã đưa Live Text lên một tầm cao mới bằng cách đưa khả năng phát hiện văn bản đến với cả video.

Theo đó, người dùng có thể tạm dừng bất kỳ video nào trong Safari hoặc ứng dụng Photos để sao chép nhanh nội dung văn bản đang hiển thị vào bộ nhớ clipboard. Tính năng Live Text trong video rất hữu ích trong các trường hợp muốn sao chép ghi chú từ bài giảng hoặc hướng dẫn trực tuyến.

Visual Lookup với AI

Visual Lookup là một tính năng giống với Google Lens, người dùng có thể sử dụng để xác định các đối tượng như địa danh, thực vật, động vật, đồ ăn … và nhận thêm thông tin về chúng. Tuy nhiên, với bản cập nhật iOS 16, Apple đã tích hợp tính năng máy học vào Visual Lookup cho phép tách chủ thể khỏi nền và dán nó vào một ứng dụng khác.

Tất cả những gì cần làm là nhấn và giữ vào một đối tượng trong ảnh và Visual Lookup sẽ làm nổi bật, tách khỏi nền và nhấc nó khỏi hình ảnh. Từ đó, bạn có thể sử dụng nó để tạo các sticker và biểu tượng cảm xúc thú vị, hoặc xóa nền bất kỳ hình ảnh nào trên iPhone một cách cực nhanh.

Google Lens không có khả năng nói trên và tính năng gần giống Visual Lookup nhất trên thiết bị Android là công cụ Magic Eraser, đã được Google giới thiệu cùng với dòng Pixel 6.

Ẩn email iCloud

Vào năm 2021, Apple đã giới thiệu dịch vụ iCloud+ với các tính năng như Hide My Email và iCloud Private Relay (hoạt động như một dịch vụ VPN).

Đáng chú ý là tính năng Hide My Email cho phép sử dụng địa chỉ email ngẫu nhiên khi đăng ký trang web, sau đó chuyển tiếp email đến hộp thư cá nhân. Dù Google có dịch vụ VPN trong Google One, nhưng chưa có tính năng nào giống với Hide My Email cho thiết bị Android để tăng cường độ riêng tư cho người dùng.

Kiểm tra tình trạng pin

Vào năm 2017, Apple thừa nhận đã cố tình làm chậm iPhone để bù đắp cho tình trạng pin bị xuống cấp. Ngay sau phản ứng dữ dội của công chúng, công ty đã giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng iOS kiểm tra tình trạng pin của iPhone một cách dễ dàng. Khi tình trạng pin xuống dưới 80%, iOS sẽ nhắc nhở người dùng bảo trì hoặc thay pin.

Hiện nền tảng Android không có tính năng tích hợp nào để kiểm tra tình trạng pin của điện thoại. Giải pháp người dùng đang lựa chọn là sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để cung cấp các thông tin về pin của thiết bị.

