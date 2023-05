Đây là hành động của TikTok sau lệnh cấm ở bang Montana

Theo Digital Trends, TikTok đã khởi kiện Montana sau khi bang này trở thành nơi đầu tiên trên đất Mỹ ký dự luật cấm ứng dụng này với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

“Chúng tôi đang đối đầu với lệnh cấm TikTok của bang Montana để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và hàng trăm nghìn người dùng TikTok ở bang này”, TikTok cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi tin rằng thách thức pháp lý của chúng tôi sẽ thắng thế dựa trên một loạt các tiền lệ và sự thật”.

TikTok kiện bang Montana vì cấm ứng dụng của họ.

Vụ kiện được đệ trình vào thứ Hai ngày 22/4 tại Tòa án quận Montana, với mục đích bác bỏ lệnh cấm vì lý do “bất hợp pháp” và đi ngược quyền tự do ngôn luận của Mỹ. Đơn kiện cho biết thêm rằng tuyên bố của Montana đã xâm phạm đến các vấn đề liên quan đến độc quyền của liên bang. Do đó, Montana không nên cố gắng cấm đoán ứng dụng.

Thuộc sở hữu của ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và với khoảng 150 triệu người dùng ở Mỹ, TikTok đã bị giám sát ngày càng nhiều ở khắp nơi trên thế giới vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng có thể bị chính phủ Trung Quốc truy cập.

Đơn kiện nói rằng những lo ngại của Montana về việc các quan chức Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người dùng TikTok ở Mỹ là không có cơ sở. Động thái kiện Montana của TikTok diễn ra vài ngày sau khi một nhóm 5 người sáng tạo TikTok đã có hành động chống lại lệnh cấm.

Cho đến nay, hơn một nửa số bang của Mỹ đã cấm sử dụng ứng dụng này, nhưng Montana là bang đầu tiên ban hành luật nhằm ngăn chặn tải xuống ứng dụng. Lệnh cấm của Montana sẽ không ngăn người dùng truy cập TikTok. Thay vào đó, lệnh cấm nhằm mục đích làm gián đoạn tính khả dụng bằng cách đe dọa phạt 10.000 USD đối với các công ty như TikTok, Apple và Google cho mỗi lượt tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/day-la-hanh-dong-cua-tiktok-sau-lenh-cam-o-bang-montana-c61a29093....Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/day-la-hanh-dong-cua-tiktok-sau-lenh-cam-o-bang-montana-c61a29093.html