Dân mạng rần rần chia sẻ thông tin VTV đã mua bản quyền World Cup: Đâu là sự thật?

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 07:06 AM (GMT+7)

Những bài chia sẻ đó đang khiến nhiều người chưa kịp vui mừng đã cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Từ chiều tối 6/6, hàng loạt người dùng mạng xã hội Facebook đã chia sẻ thông tin Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã mua được bản quyền World Cup tại Việt Nam. Theo bản tin chia sẻ kèm đường dẫn tới các trang báo, giá trị thương vụ này lên tới 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là những đường dẫn từ 4 năm trước liên quan tới bản quyền World Cup 2014.

Hiện, PV vẫn đang giữ liên lạc với các đại diện VTV để cập nhật nhanh nhất thông tin bản quyền World Cup 2018 tới độc giả. Tính tới khuya 6/6, đại diện VTV khẳng định nhà đài này vẫn chưa có bản quyền World Cup 2018 và hứa "khi nào có VTV sẽ thông báo ngay".

Vướng mắc lớn nhất trong cuộc đàm phán này chính là giá cả. Theo VTV, giá cả từ phía đối tác Infront Sports & Media (ISM) được giao bán bản quyền phát sóng World Cup 2018, đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của nhà đài này. "Quan điểm của VTV là nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước, tuy nhiên, sẽ không bằng mọi giá phải mua bản quyền - mà chỉ mua với mức giá phù hợp với khả năng tài chính", đại diện VTV nêu quan điểm.

Có thể thấy, sức nóng của vòng chung kết World Cup 2018 đang ngày càng sôi sục khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa là trái bóng tròn sẽ lăn trên sân vận động Luzhniki (ở thủ đô Moscow, Nga). Một trong những minh chứng cho điều này là từ khóa "VTV mua bản quyền World Cup 2018" đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày 6/6 tại Việt Nam. Trong khi các ngày trước đó cũng trong tháng 6, các từ khóa liên quan tới "World Cup 2018" không thể lọt vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.

Theo tiết lộ từ người phát ngôn của VTV, tới thời điểm hiện tại, sự khác biệt về con số giữa VTV và đối tác cung cấp bản quyền vẫn còn khá lớn. Trước đó, vào ngày 29/5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam song VTV vẫn chưa nhận được phản hồi nào, do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá. Hiện tại, ISM đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, do đó, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa thể ngã ngũ.

Trước viễn cảnh nói trên, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đang cảm thấy lo lắng, sốt sắng và bắt đầu chia sẻ những thủ thuật xem trực tiếp World Cup 2018 thông qua các trang web, ứng dụng, thậm chí có người còn tìm cách xem ké World Cup 2018 từ vệ tinh của các nước bạn hay lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài để hòa mình cùng quả bóng tròn.