Công nghệ mới cho đèn năng lượng mặt trời

Một bước tiến mới trong việc phát triển giải pháp chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời vừa được tập đoàn Signify (Hà Lan) công bố, thông qua bốn sản phẩm là SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar.

Đèn năng lượng mặt trời SunStay Pro gen2.

Trong đó, SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ.

Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế. Đèn được tích hợp cảm biến đa chức năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng theo mức độ hoạt động xung quanh.

Đặc biệt, bộ sạc lại giúp đèn hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời trong ngày nắng, hoặc kết hợp nguồn điện lưới trong ngày nhiều mây. Ngoài ra, tấm pin mặt trời phụ dạng đứng có thể lắp thêm để tăng khả năng tích năng lượng vào mùa đông.

Còn GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Thiết kế mô-đun giúp dễ bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng. Đèn hỗ trợ các thành phố trong việc chiếu sáng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn đáp ứng yêu cầu chiếu sáng ở các khu vực nhạy cảm ới tùy chọn nhiệt độ màu với phổ ánh sáng xanh thấp.

Đèn pha LED Actistar cho sân vận động và trung tâm thể thao.

Cuối cùng, Actistar là đèn pha LED cho khu vực ngoài trời và trung tâm thể thao có hiệu suất mạnh với công nghệ kiểm soát quang học. Thiết kế mô-đun có thể điều chỉnh giúp giảm ô nhiễm ánh sáng, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhiều kịch bản chiếu sáng khác nhau, đảm bảo tầm nhìn tốt hơn cho cả vận động viên lẫn khán giả.