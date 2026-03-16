Cơn sốt OpenClaw 'đảo chiều' tại Trung Quốc

Theo SCMP, sau vài ngày đua nhau "nuôi tôm hùm" - cụm từ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ việc cài đặt và sử dụng tác nhân OpenClaw, giờ đây người dùng trong nước lại bắt đầu gỡ ứng dụng.

Trên Xianyu, sàn giao dịch đồ cũ thuộc Alibaba, từ khóa "gỡ cài đặt OpenClaw" đã trở thành xu hướng tìm kiếm từ ngày 13/3. Một người thậm chí rao dịch vụ gỡ với giá 299 nhân dân tệ (1,15 triệu đồng. "Chi phí bốc xếp tôm hùm là 599 nhân dân tệ, còn phí dỡ hàng là 299 nhân dân tệ", người này viết.

Một số tài khoản rao với giá thấp hơn, thu hút hàng chục giao dịch. "Vòng xoay kinh doanh này thật khéo", một người mỉa mai "nền kinh tế dịch vụ OpenClaw" khi cơn sốt đảo chiều ở Trung Quốc. Business Insider ghi nhận các dịch vụ tương tự trên một số mạng xã hội khác tại Trung Quốc như RedNote hay Weibo với cam kết "gỡ sạch" tập tin còn sót lại hoặc virus, mã độc trên máy.

Người dùng Trung Quốc quay lưng với OpenClaw sau khi xuất hiện các cảnh báo bảo mật từ chính quyền, trường học và chuyên gia. Theo Zhou Hongyi, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch công ty an ninh mạng 360 Security Technology, thống kê của công ty cho thấy trong số 150.000 tài sản kỹ thuật số liên quan đến OpenClaw bị phơi bày trên toàn cầu, hơn 40% nằm ở Trung Quốc - con số được ông đánh giá "rất lo ngại".

"Trong kỷ nguyên AI, các cuộc tấn công lớn có thể không còn đến từ lỗ hổng máy chủ, mà từ tác nhân thông minh có toàn quyền thực thi tác vụ", Hongyi nói với SCMP. Người dùng cần cân nhắc giữa bảo mật và chi phí".

Một số dịch vụ gỡ cài đặt OpenClaw trên Xianyu. Ảnh: chụp màn hình

Mức độ tự chủ ngày càng tăng của tác nhân AI như OpenClaw cũng gây phản ứng từ các trường đại học trong nước. Đại học Sư phạm Giang Tô, Đại học Sư phạm An Huy, Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Chu Hải và một số cơ sở giáo dục khác đồng loạt đưa ra cảnh báo, thậm chí cấm cài đặt OpenClaw trên thiết bị và mạng lưới trong khuôn khổ trường. Chẳng hạn, trường Chu Hải cho biết bất kỳ chương trình OpenClaw nào đã cài đều phải gỡ bỏ "ngay lập tức và hoàn toàn", trong khi Đại học An Huy khuyến cáo sinh viên và giảng viên "tránh sử dụng trừ khi cần thiết".

Trước đó, theo Bloomberg, ngày 10/3, Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT/CC) khuyến cáo việc cài đặt, sử dụng OpenClaw không đúng cách có thể khiến người dùng gặp rủi ro về an ninh mạng. Cùng ngày, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cảnh báo cấu hình OpenClaw mặc định hoặc không chính xác có thể khiến hệ thống dễ bị tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu. Ngày 13/3, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc khởi xướng sáng kiến phát triển tiêu chuẩn cho các tác nhân "móng vuốt" như OpenClaw với mục tiêu "giải quyết các quy trình ra quyết định thiếu minh bạch" của chúng.

Dù nhiều người trở nên thận trọng hơn, OpenClaw vẫn đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Nền tảng cung cấp miễn phí, cho phép người dùng tạo tác nhân AI (AI Agent), tức hệ thống có thể thực hiện nhiệm vụ tự động mà không cần con người can thiệp sâu. Dự án do kỹ sư Peter Steinberger phát triển vào tháng 11/2025, ban đầu có tên Clawdbot nhưng sau đó thay đổi vì bị cho là dễ gây nhầm lẫn với "Claude" của Anthropic.

OpenClaw đóng vai trò cầu nối giữa những mô hình AI mạnh mẽ hiện nay như Anthropic Claude hay OpenAI GPT với nhiệm vụ thực tế mà con người thực sự muốn AI thực hiện. Sau khi thiết lập tác nhân trên máy tính hoặc thông qua nhà cung cấp ảo, người dùng có thể soạn tin văn bản hoặc tin nhắn WhatsApp đến AI, hướng dẫn nó thực hiện nhiệm vụ khác nhau không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. OpenClaw kết nối với hệ thống AI trả phí hoặc nguồn mở, nhiều trong đó đến từ Trung Quốc như DeepSeek, Alibaba.

Logo OpenClaw trên màn hình máy tính. Ảnh: Techradar

Thực tế, những lo ngại về tính bảo mật của OpenClaw đã xuất hiện từ trước. Giới chuyên gia cảnh báo OpenClaw đang trong quá trình phát triển, do đó sẽ đối mặt với những vấn đề về bảo mật, độ tin cậy và khả năng bị lạm dụng.

Theo Tom's Hardware, việc mở rộng khả năng của tác nhân có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động ngoài ý muốn. OpenClaw cũng yêu cầu quyền truy cập thiết bị cấp cao để thực hiện một số tác vụ tự động và có thể làm tăng nguy cơ truy cập hệ thống trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.