Chính pin AA và AAA đã khiến loại pin này gần như biến mất khỏi thị trường

Pin AA và AAA là hai loại pin phổ biến nhất trên toàn cầu, nhưng ít ai biết rằng pin cỡ B cũng từng tồn tại. Đây là pin có điện áp tương tự như pin cỡ A, tuy nhiên kích thước lớn hơn đã khiến chúng trở nên không hợp lý trong việc sử dụng.

Pin cỡ B không thể trụ trước những lợi ích từ pin cỡ AA và AAA mang lại.

Trong khi pin AA và AAA trở nên ưa chuộng cho các thiết bị nhỏ không yêu cầu nhiều năng lượng, pin C và D lại phù hợp với các sản phẩm cần công suất cao hơn. Kết quả là, pin cỡ B dần bị “đào thải” trong thị trường tiêu dùng.

Sự xuất hiện và vai trò hiện tại của pin cỡ B

Lịch sử tên gọi của pin cỡ B bắt đầu từ sau Thế chiến thứ nhất, khi Hội đồng Công nghiệp Chiến tranh cùng các cơ quan chính phủ và nhà sản xuất pin hợp tác với Hiệp hội Tiêu chuẩn Mỹ để đặt tên cho các loại pin dựa trên kích thước. Kế hoạch này nhằm đơn giản hóa việc phân biệt và chuẩn hóa quy ước đặt tên.

Pin cỡ B chủ yếu được sử dụng các sản phẩm như đèn chân không cho radio và máy truyền hình đời đầu. Khi công nghệ transistor thay thế đèn chân không và các thiết bị điện tử trở nên nhỏ gọn hơn, pin cỡ B đã bị loại bỏ.

Mặc dù vẫn còn được sử dụng, nhưng pin cỡ B chỉ giới hạn ở các thiết bị riêng biệt.

Nhưng khi pin AA và AAA ra đời với kích thước nhỏ hơn và tuổi thọ dài hơn, pin cỡ B đã không còn chỗ đứng trên thị trường.

Dẫu vậy, không phải vì vậy mà pin cỡ B biến mất hoàn toàn, bởi đây là pin vẫn còn được sử dụng trong một số thiết bị điện tử. Hiện nay, pin cỡ B không còn được sản xuất cho người tiêu dùng, nhưng vẫn tồn tại trong một số ngành công nghiệp chuyên biệt như nguồn điện dự phòng.

Mặc dù không còn được sử dụng rộng rãi, pin cỡ B vẫn có thể tồn tại hàng trăm năm nếu bị chôn lấp. Được biết, ngoài pin cỡ B, một pin khác là pin cỡ A cũng gần như biến mất, ngoại trừ một số khu vực châu Âu để tạo ra các loại pin mới hơn cho đèn pin cầm tay.