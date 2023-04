Cẩn trọng trước loại malware cực kì “thâm độc” này

Theo TechRadar, các nhà nghiên cứu bảo mật đã lên tiếng cảnh báo rằng tin tặc đang sử dụng một công cụ mới để vô hiệu hóa các chương trình bảo vệ hệ thống, sau đó chúng sẽ triển khai những thứ độc hại để tấn công mục tiêu.

Theo đó, các chuyên gia an ninh mạng từ Sophos X-Ops gần đây đã quan sát thấy các tác nhân đe dọa đang sử dụng phương pháp Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) để triển khai một công cụ có tên AuKill, có khả năng vô hiệu hóa các chương trình bảo mật đang được cài đặt trên thiết bị của nạn nhân.

AuKill có khả năng vô hiệu hóa các chương trình bảo mật của hệ thống.

Bước đầu tiên trong phương pháp BYOVD, tin tặc sẽ tìm cách cài cắm trình điều khiển hợp pháp nhưng tồn tại lỗ hổng dễ bị tấn công vào thiết bị đầu cuối của nạn nhân. Việc này thường được thực hiện thông qua các cuộc tấn công và phát tán trình điều khiển qua email lừa đảo.

Các trình điều khiển độc hại thường có khả năng chạy với các đặc quyền của hệ thống, được gọi là procexp.sys và được phân phối cùng với trình điều khiển hợp pháp, được sử dụng bằng Process Explorer v16.32 của Microsoft (một chương trình quản lý và thu thập dữ liệu trên các tiến trình Windows đang hoạt động).

Sau khi tệp DLL độc hại được thực thi, việc đầu tiên là nó sẽ tự kiểm tra xem bản thân có đang hoạt động với đặc quyền hệ thống hay không. Nếu có, tệp độc hại này sẽ bắt đầu kiểm tra và vô hiệu hóa các tiến trình và dịch vụ bảo mật của hệ thống.

Sau khi vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, những kẻ đứng sau AuKill sẽ triển khai phần mềm độc hại. Theo báo cáo của Sophos X-Ops, tin tặc đôi lúc sẽ triển khai cả Medusa Locker hoặc LockBit - cả hai biến thể ransomware cực kỳ mạnh và phổ biến hiện nay.

Mặc dù công cụ này có vẻ ít được biết đến và chỉ mới được phát hiện, nhưng một trong các biến thể của nó cho thấy đã hoạt động từ tháng 11/2022. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng phiên bản mới nhất được phát hiện vào giữa tháng 2/2023. Mã của nó tương tự như mã của công cụ mã nguồn mở Backstab cũng có khả năng vô hiệu hóa các chương trình chống virus. Và những kẻ tấn công LockBit cũng từng triển khai Backstab trong quá khứ.

