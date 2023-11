Đăng bài ẩn danh trên Facebook là gì?

Tính năng đăng bài ẩn danh trên Facebook được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017, cho phép người dùng chia sẻ nội dung trong các nhóm trong khi vẫn giữ kín danh tính.

Tính năng đăng bài ẩn danh có sẵn trên tất cả nền tảng, cho dù bạn đang sử dụng iPhone, điện thoại Android hay máy tính thì đều có thể chia sẻ suy nghĩ của mình một cách ẩn danh trong các nhóm trên Facebook.

Đăng bài viết ẩn danh giúp bạn hạn chế bị lộ danh tính. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, mặc dù bài đăng của bạn vẫn ẩn danh trong nhóm nhưng quản trị viên, người kiểm duyệt và Facebook vẫn biết được tên và ảnh hồ sơ của bạn. Biện pháp này được áp dụng để duy trì sự an toàn của nhóm và các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Cách đăng bài ẩn danh trên Facebook bằng máy tính

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và đăng nhập bằng tài khoản Facebook tương ứng.

- Bước 2: Truy cập vào nhóm cần đăng bài thông qua phần menu bên trái hoặc gõ tên nhóm vào khung tìm kiếm.

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần bấm vào tùy chọn Anonymous Post (bài viết ẩn danh) - Create Anonymous Post (tạo bài viết ẩn danh), sau đó nhập nội dung, hình ảnh và video tương ứng.

Tùy chọn đăng bài viết ẩn danh trên Facebook. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đăng bài ẩn danh trên Facebook bằng điện thoại

Facebook cũng cho phép bạn đăng bài ẩn danh trên điện thoại, tuy nhiên việc đầu tiên bạn cần làm là cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Facebook và truy cập vào nhóm cần đăng bài ẩn danh.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào tùy chọn Anonymous Post (bài viết ẩn danh) - Got it (OK), nhập nội dung cần thiết và nhấn Post (đăng). Lưu ý, nếu đang sử dụng iPhone, iPad, bạn chỉ cần thực hiện tương tự.



Đăng bài ẩn danh trên Facebook bằng điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Một số người dùng không thể đăng bài ẩn danh do cài đặt Facebook hoặc nơi họ sống. Một lý do khác có thể là do quản trị viên nhóm đã tắt tùy chọn không cho phép đăng bài ẩn danh.

