Thứ "như sóng não người" xuất hiện trong vũ trụ 13,8 tỉ năm trước

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Hertfordshire, Đại học Cambridge, Đại học Nottingham (Anh), Đại học Stanford (Mỹ) và Đại học Potsdam (Đức) đã phân tích 250.000 mô phỏng máy tính để tìm hiểu về loại từ trường xuất hiện trong khoảnh khắc sơ khai của vũ trụ.

Từ trường nguyên thủy của vũ trụ được mô tả là chỉ như sóng não người - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, công trình này đã cung cấp những hiểu biết mới về Vũ trụ sơ khai, bao gồm các quá trình hình thành nên những ngôi sao và thiên hà đầu tiên.

Mạng lưới vũ trụ, với nhiều điều vẫn còn phải khám phá, là một cấu trúc dạng sợi kết nối các thiên hà, tồn tại khắp vũ trụ.

Một trong nhiều bí ẩn chưa được giải đáp về mạng lưới này là tại sao nó lại bị từ hóa, không chỉ ở các thiên hà thuộc vùng đông đúc của vũ trụ - nơi vô số vật thể mang từ trường mạnh có thể tác động đến - mà còn ở cả những vùng "hẻo lánh" hơn, như khu vực mà thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta trú ngụ.

Giả thuyết được ủng hộ cho rằng đó là di sản xảy ra trong các kỷ nguyên đầu tiên của vũ trụ.

Viết trên tạp chí khoa học Physical Review Letters, các nhà nghiên cứu cho biết các mô phỏng họ tạo nên là các mô phỏng hiện đại và thực tế nhất, dựa trên các dữ liệu mới nhất từ các nghiên cứu vũ trụ học gần đây.

Kết quả cho thấy kịch bản phù hợp nhất là vũ trụ sơ khai đã sở hữu một loại từ trường nguyên thủy chỉ khoảng 0,2 nano-gauss.

Để so sánh, cường độ này yếu hơn nam châm tủ lạnh hàng tỉ lần và chỉ như sóng não người.

Việc xác định được cường độ của từ trường nguyên thủy đã giúp làm sáng tỏ các sự kiện vật lý xảy ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trường nguyên thủy đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng mật độ của mạng lưới vũ trụ, từ đó đẩy nhanh quá trình hình thành các ngôi sao và thiên hà đầu tiên.

Quan trọng hơn, khi đặt loại từ trường cực yếu này vào các mô hình vũ trụ học được lập nên trước đây, nó lập tức khớp, nhờ đó mở ra hướng đi mới cho các mô hình lý thuyết về sự tiến hóa của vũ trụ.