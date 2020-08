"Bùng nổ" thanh toán không tiền mặt trong đại dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có 200 triệu giao dịch thanh toán qua Internet với giá trị khoảng 12,9 triệu tỉ đồng.

Theo số liệu từ Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có 200 triệu giao dịch thanh toán qua Internet với giá trị khoảng 12,9 triệu tỉ đồng, tăng 36% giá trị so với cùng kỳ 2019. Số lượng giao dịch qua điện thoại di động lên tới 472 triệu giao dịch (bằng 178% so với năm 2019) với giá trị khoảng 4,9 triệu tỉ đồng (bằng 177% so với năm 2019).

"Bùng nổ" thanh toán không tiền mặt trong đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Tốc độ gia tăng của thanh toán không tiền mặt còn được thể hiện qua việc ngày càng có thêm nhiều sản phẩm và phương thức thanh toán điện tử mới, như chuyển tiền trực tuyến 24/7 qua Mobile Banking, thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking/Ví điện tử hay thanh toán tại cửa hàng/trên website bán hàng qua mã QR,...

Chẳng hạn với siêu ứng dụng Grab, dịch vụ này ghi nhận người dùng đang ngày càng ủng hộ các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là cho các dịch vụ giao nhận đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày như GrabFood, GrabMart. Trong tháng 8/2020, số người dùng lần đầu tiên thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ GrabMart đã tăng 28%, trong khi số lượng giao dịch không dùng tiền mặt cho GrabMart tăng đến 128% so với tháng trước đó.

Trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Grab và Moca cũng triển khai chương trình "thứ Năm không tiền mặt" tặng thêm 50 điểm thưởng cho mọi giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Grab. Ngoài ra, người dùng còn nhận thêm 1.000 điểm thưởng GrabRewards khi hoàn thành đủ 5 giao dịch với giá trị tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch.

Còn theo báo cáo của Visa, sự bùng nổ của dịch COVID-19 đã khiến lượng người dùng mua sắm trực tuyến tăng kỷ lục, với trung bình 30 triệu lượt mua hàng trực tuyến ghi nhận tại Việt Nam mỗi ngày. Còn theo một báo cáo gần đây của Kantar, 62% người tiêu dùng Việt Nam khẳng định họ đã gia tăng đáng kể số lần giao dịch trực tuyến.

Nguồn: http://danviet.vn/bung-no-thanh-toan-khong-tien-mat-trong-dai-dich-covid-19-502020288151386.htmNguồn: http://danviet.vn/bung-no-thanh-toan-khong-tien-mat-trong-dai-dich-covid-19-502020288151386.htm