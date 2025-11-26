Báo cáo tiết lộ tác động sâu rộng của AI trong năm 2026

Theo báo cáo khảo sát lương 2026 vừa được Robert Walters phát hành, tốc độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh đang tái định hình công việc, kỹ năng và chiến lược tuyển dụng trong nhiều ngành nghề. Các doanh nghiệp buộc phải thích ứng nhanh khi cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, đặc biệt ở nhóm ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chuyển đổi số: Công nghệ, tài chính, pháp lý và nhân sự.

AI trở thành kỹ năng sống còn trong thời đại số. (Ảnh minh họa)

Từ góc độ người lao động, tác động của AI được nhìn nhận khá tích cực. Có tới 84% tin rằng, AI sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của họ, dẫn tới 59% chủ động nâng cấp kỹ năng để bắt kịp quá trình số hóa. Đây không chỉ là xu hướng học tập mới mà còn phản ánh sự thay đổi tư duy nghề nghiệp. Mức kỳ vọng thu nhập cũng tăng theo mức độ tự tin này, với khoảng 35% muốn tăng lương trên 25% khi đổi việc.

Từ phía doanh nghiệp, AI tạo ra hai chiều tác động: Vừa giải phóng nguồn lực khỏi các công việc hành chính, vừa làm tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí giàu tính phân tích và ra quyết định. Dù công nghệ phát triển nhanh, nhưng tư duy và sự thấu cảm của con người vẫn giữ vai trò quyết định ở cấp trung và cấp cao. Khoảng 45% doanh nghiệp dự kiến mở rộng nhân sự thêm 5 - 10% trong năm tới, nhưng 80% vẫn gặp trở ngại trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Trong nhóm ngành pháp lý, AI đóng vai trò hỗ trợ rà soát hợp đồng và quản trị rủi ro, khiến kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện trở thành yêu cầu quan trọng, cùng tỷ lệ 59%. Ở lĩnh vực tài chính và công nghệ, các yêu cầu về SQL, Power BI và Python tăng mạnh nhằm phục vụ tự động hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bộ phận nhân sự cũng bước vào giai đoạn nâng cấp khi tự động hóa thay thế công việc thủ công.

Tác động của AI còn thể hiện rõ trong dự báo lương 2026. Các vị trí việc làm liên quan AI, dữ liệu và fintech (công nghệ tài chính) có mức tăng lương dự kiến 15 - 25%, cao nhất thị trường. Lập trình phần mềm tăng từ 5 - 15% tùy công ty và kinh nghiệm. Trong khi đó, các ngành thương mại, tài chính và chuỗi cung ứng ưu tiên nhân sự có khả năng kết hợp phân tích dữ liệu với ra quyết định kinh doanh.

Yếu tố con người tiếp tục được nhấn mạnh khi gần một nửa doanh nghiệp “rất cởi mở” với Gen Z, đánh giá cao sự nhạy bén công nghệ của nhóm này (56%). Báo cáo cho thấy, hơn một nửa số công ty trong khảo sát đang đầu tư để phát triển đội ngũ kế cận này.