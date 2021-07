9X người Việt đứng đầu bảng xếp hạng hacker mũ trắng thế giới

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 16:30 PM (GMT+7)

Để có được thành tích này, anh đã vượt qua hơn 25.000 “hacker mũ trắng” trên thế giới.

Bugcrowd - nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật lớn nhất toàn cầu vừa công bố thông tin Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi, chuyên gia bảo mật của Công ty An ninh mạng Viettel Cyber Security) đã vượt qua hơn 25.000 “hacker mũ trắng” trên thế giới để đứng đầu bảng xếp hạng tháng 6/2021 của tổ chức này. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng của Bugcrowd trong tháng 4/2021.

Danh sách top 10 hacker mũ trắng trên thế giới do Bugcrowd bình chọn.

Với gần 200 lỗ hổng bảo mật được phát hiện được cho tới hiện tại, Tuấn Anh đã có 4 lần nhận danh hiệu Chuyên gia giá trị nhất (Most valuable profesional - MVP) của Bugcrowd.

Năm 2020, Tuấn Anh đã tìm ra 55 lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm E-Business Suite của Oracle, trong đó có lỗ hổng nghiêm trọng cho phép chiếm quyền điều khiển từ xa. E-Business là sản phẩm sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức lớn trên thế giới với 20% doanh nghiệp trong top 500 fortune global đang sử dụng.

Nguyễn Tuấn Anh là chuyên gia an ninh mạng tại Viettel Cyber Security.

Tháng 4/2021, một chuyên gia khác của Viettel Cyber Security là Phạm Văn Khánh cũng giành chiến thắng tại cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới Pwn2Own 2021.

Thành tích của các chuyên gia góp phần khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu của Viettel Security trong lĩnh vực an toàn thông tin và chủ lực kiến tạo xã hội số tại Việt Nam. Là thành viên thuộc Tập đoàn Viettel, hiện Viettel Cyber Security có hơn 300 nhân sự, trong đó có những chuyên gia người Việt hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, sở hữu nhiều chứng chỉ an toàn thông tin uy tín và danh tiếng của thế giới.

Đến nay, Viettel Cyber Security đã phát hiện hơn 300 lỗ hổng zero-day (lỗi chưa từng được phát hiện trên thế giới) của các hệ thống công nghệ thông tin lớn trên toàn cầu. Riêng năm 2020, đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của công ty đã phát hiện ra gần 100 lỗ hổng zero-day. Nhờ đó, công ty nhận giải thưởng quốc tế “Nhà cung cấp dịch vụ quản lý an ninh mạng tốt nhất Việt Nam” từ Frost & Sullivan.

