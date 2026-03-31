5 bức ảnh đẹp, ý nghĩa vừa giật giải Vietnam Snap

Tại Be Alpha Day 2026, cuộc thi ảnh Vietnam Snap đã đi đến hồi kết khi công bố 5 tác phẩm nổi bật nhất. Đây là một cuộc thi lớn về nhiếp ảnh, khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc văn hóa Việt qua góc nhìn sáng tạo của riêng mình, không phân biệt trình độ hay thiết bị.

Top 5 bức ảnh đoạt giải.

Không gian triển lãm nghệ thuật trưng bày 50 tác phẩm được tuyển chọn từ gần 600 bài dự thi, đến từ hơn 300 tác giả khắp cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động Portfolio Review cũng mang đến cơ hội để người tham dự trực tiếp nhận được các tư vấn, nhận xét chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành.

Vietnam Snap đồng thời là hoạt động để kết nối cộng đồng nhiếp ảnh trong nước hướng đến sân chơi quốc tế Sony World Photography Awards - một trong những giải thưởng nhiếp ảnh danh giá nhất thế giới do World Photography Organisation tổ chức.

Theo đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Lễ dựng nêu” của tác giả Vũ Bích Hà. Bức ảnh vẫn tạo ấn tượng mạnh nhờ khoảnh khắc ghi lại nghi thức truyền thống trong không gian ngoài trời chan hòa ánh sáng. Hình ảnh đầu lân rực vàng được đưa lên cao giữa nền trời xanh, bao quanh là sắc đỏ lễ hội và nhịp điệu của con người phía dưới, tạo nên bố cục vừa sống động vừa đậm tinh thần văn hóa dân gian.

“Lễ dựng nêu”.

Giải Nhì được trao cho tác phẩm “Hạnh phúc tuổi già” của Lê Tấn Thanh. Bức ảnh mang đến cảm giác rất đỗi bình yên khi khắc họa khoảnh khắc đời thường dưới tán cây xanh, nơi những câu chuyện giản dị trở thành một “bức tranh sống động” về tuổi già. Theo mô tả của tác giả, nụ cười của nhân vật không chỉ thể hiện niềm vui mà còn là dấu ấn của tình bạn bền chặt, của sự sẻ chia, kinh nghiệm và trí tuệ sau một hành trình sống dài.

“Hạnh phúc tuổi già”.

Giải Ba gọi tên “Độc đáo tục cướp trái hội làng Tuần Lục” của Phan Huy. Tác phẩm đưa người xem đến với làng Tuần Lục, xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình), nơi nổi tiếng với tục lệ “cướp trái” diễn ra trong lễ hội làng. Tác giả mô tả, đây là một nghi thức truyền thống lâu đời, mang ý nghĩa cầu may mắn, mùa màng bội thu và thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng của người dân địa phương.

“Độc đáo tục cướp trái hội làng Tuần Lục”.

Ở hạng mục Giải yêu thích nhất, tác phẩm “Tết về nhà” của Đinh Văn Quốc Thanh để lại dư âm lắng đọng bằng một khung cảnh rất Việt Nam và rất riêng tư. Theo chia sẻ, bức ảnh được chụp vào buổi sáng 29 tháng Chạp, khi tác giả thức dậy sau chuyến đi về quê và bắt gặp hình ảnh người ông ngồi một mình dưới gốc mai. Gương mặt ông như chất chứa nhiều nỗi niềm khó gọi thành tên, tạo nên một khoảnh khắc vừa gần gũi vừa nhiều suy tư.

“Tết về nhà”.

Giải Bình chọn trực tiếp thuộc về “Nhịp sống chiều Đà Nẵng” của Đoàn Ngọc Thịnh. Tác phẩm hướng ống kính về sông Hàn với cảm hứng thị giác mềm mại, khi những vệt nước từ con thuyền được ví như dải lụa trải dài trên mặt sông. Trong ánh nắng chiều vàng, những con sóng đan xen mang lại cảm giác bình yên và nhẹ nhàng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

“Nhịp sống chiều Đà Nẵng”.