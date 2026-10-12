Trang web mô phỏng cuộc đời, “bốc thăm” nơi sinh gây sốt mạng xã hội

Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn trở thành một em bé vừa chào đời ở nơi nào đó trên Trái Đất, rồi sống trọn cuộc đời ấy theo số liệu thống kê thật. Trang web 1 in 8 Billion đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Hàn Quốc và lan sang cộng đồng mạng Việt Nam.

Giao diện trang chủ của 1 in 8 Billion.

Theo một fanpage chuyên về tin tức về Hàn Quốc, 1 in 8 Billion (1in8b.life) chỉ mất khoảng 4 giờ để làm ra nhưng đang lan nhanh trên mạng xã hội. Tên trang xuất phát từ thực tế cứ mỗi giây thế giới có khoảng 4 em bé chào đời. Người chơi sẽ trở thành một trong số đó và không được chọn nơi sinh hay gia đình.

Người chơi chọn bối cảnh là thế giới hiện tại, quá khứ hoặc tương lai, cùng độ dài một cuộc đời, từ khoảng 30 phút đến 1,5 tiếng. Mỗi năm, người chơi chọn một trọng tâm và đưa ra quyết định về học hành, công việc, tình yêu, ra nước ngoài hay chữa bệnh. Đến các mốc 5, 15, 30, 50 và 70 tuổi, thời gian tạm dừng để đặt một câu hỏi, người chơi có thể để lại vài dòng cảm nghĩ.

Giao diện khi trải nghiệm một cuộc đời với các cột mốc quan trọng.

Điểm khiến trang gây chú ý là dữ liệu đầu vào gồm tuổi thọ, tử vong trẻ em, GDP bình quân, bất bình đẳng thu nhập, số năm đi học, tảo hôn, tỷ lệ giết người... Theo trang, nguồn dữ liệu gồm Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, WHO, UNESCO và Our World in Data. Các biến cố nặng nề như bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói hay bạo lực gia đình xảy ra với tần suất đúng như thống kê, nên trang khuyến cáo dành cho người từ 15 tuổi trở lên.

Trên Faceboook, nhiều người Việt chia sẻ kết quả sau khi trải nghiệm một cuộc đời. Có người “sinh ra ở Afghanistan, thuộc nhóm 20% nghèo nhất, thọ 62 tuổi”. Người trúng Đài Loan, New York hay Đan Mạch thì hào hứng khoe vì sinh ra ở "vạch đích", trong khi có người khác chưa qua nổi sinh nhật đầu tiên. Nhiều người chơi đi chơi lại để thử vận may, có bình luận đùa rằng thà sinh ở Việt Nam còn tốt hơn.

Những chia sẻ của người dùng Việt sau khi trải nghiệm 1 in 8 Billion.

Sau tiếng cười, thông điệp của trang khá rõ: nơi sinh ra tác động rất lớn đến cuộc đời, và lựa chọn cá nhân khó thoát hẳn khỏi thống kê của nơi mình sinh ra. Trang web hiện ở bản beta, miễn phí, hỗ trợ tiếng Anh, Hàn, Nhật, chưa có tiếng Việt, người dùng có thể dùng tính năng dịch thuật của trình duyệt web để dễ dàng trải nghiệm hơn. Lịch sử chơi chỉ lưu trong trình duyệt của người dùng.