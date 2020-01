Vì sao bạn không nên tự chế dưỡng da vitamin C?

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020

Bạn không thể chỉ cần rắc một loại bột vitamin C vào kem dưỡng ẩm và nó rở thành kem vitamin C

Liệu pháp vitamin C đang là mốt. Nhưng liệu bạn có nên tự làm huyết thanh vitamin C không vì vitamin C là một loại không bền vững, serum chứa chất này không rẻ nhưng dễ hỏng và đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt. Không ít người than phiền vì serum C của họ đổi màu vàng đậm, dấu hiệu hỏng sau chỉ thời gian ngắn dùng.

Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen đến giảm sắc tố và thậm chí tăng cường chống nắng. Nếu bạn không sử dụng nó, bạn đã bỏ qua một liệu pháp tuyệt vời để chữa trị da. Do vitamin C dễ biến chất nên nhiều câu hỏi đặt ra, tự làm có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền, thời gian và rắc rối hay không?

Theo khoa học: Vitamin C là một trong những thành phần khó để tạo thành. Do đó bạn không thể chỉ cần rắc một loại bột vitamin C vào kem dưỡng ẩm và nó rở thành kem vitamin C. Bản chất loại kem này phức tạp hơn thế.

Đây là lý do tại sao chuyên gia da liễu nghĩ rằng huyết thanh vitamin C DIY (tự chế) không phải là câu trả lời cho hầu hết mọi người:

1. Chỉ cần sai dầu nền - đặc tính oxi hóa tiêu tan

Rất nhiều công thức nấu ăn DIY bảo bạn hòa tan cả viên vitamin C hoặc axit L-ascorbic (dạng tinh khiết của vitamin C) trong nước. Điều đó là vô ích.

Xem các tinh thể vitamin C hòa tan rất dễ và khiến bạn nghĩ rằng nó hoạt động. Nhưng khi bạn thoa hỗn hợp lên da, vitamin C sẽ kết tinh lại. Vitamin C kết tinh không thể thâm nhập vào da. Và nếu nó không thể làm điều đó, nó sẽ không hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng một nhà cung cấp giúp tăng cường sự thâm nhập. Rượu là phổ biến nhất, nhưng nó dễ làm khô da đối với một số người. Propylene glycol hoặc glycerin là những lựa chọn tốt hơn nhiều. Nhưng các chất này cũng có những hạn chế riêng.

Dung dịch này (axit l-ascorbic + glycerin hoặc propylene glycol) sẽ tan trong nước. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không thể xuyên qua hàng rào dựa trên lipid của da bạn.

Chắc chắn, bạn vẫn sẽ nhận được một số lợi ích chống oxy hóa khi tự làm sản phẩm dưỡng da từ C. Nhưng nó sẽ không hoạt động tốt như một loại huyết thanh chuyên dụng của các nhà sản xuất có thể thâm nhập vào da và hoạt động từ bên trong.

Vì axit L-ascorbic có tính axit, nó thâm nhập vào da tốt hơn ở độ pH axit (thấp hơn 3,5). Khi pha với nước ở nồng độ 5%, axit L-ascuricic có độ pH trong khoảng từ 2,2 đến 2,5. Nhưng bạn cần nhớ, độ pH tự nhiên của da là khoảng 5,5 hoặc 6,5. Sử dụng sản phẩm có độ pH quá thấp có thể gây kích ứng và làm khô da trầm trọng. Đó là lý do tại sao hầu hết huyết thanh vitamin C có bán trên thị trường được điều chế ở độ pH từ 2,8 đến 3,4. Điều đó đủ thấp để vitamin C hoạt động, nhưng không quá thấp để gây kích ứng (trừ khi da bạn siêu nhạy cảm). Một huyết thanh vitamin C tự chế có nhiều khả năng có độ pH quá thấp và có thể gây kích ứng.

Nếu bạn quyết định đi theo con đường này, hãy chuẩn bị sẵn dải pH để kiểm tra độ pH của huyết thanh.

3. Lưu trữ sai cách, sản phẩm nhanh hỏng

Axit L-ascorbic rất không ổn định. Nó oxy hóa, và mất một chút hiệu quả của nó, mỗi khi nó tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt và không khí. Bạn sẽ nhận thấy khi huyết thanh vitamin C của bạn bị hỏng. Nó chuyển sang màu nâu .

Nếu bạn muốn huyết thanh vitamin C DIY của bạn kéo dài hơn một vài ngày, bạn cần ổn định nó. Bạn có thể làm điều này theo hai cách:

Thêm chất chống oxy hóa: các nghiên cứu cho thấy vitamin E và axit ferulic giúp vitamin C tồn tại lâu hơn một chút .

Microencapsulation: Công nghệ này bao gồm vitamin C trong một lớp phủ bảo vệ giữ cho nó an toàn khỏi ánh sáng và không khí.

Cả hai giải pháp đều khó thực hiện ở nhà. Điều tốt nhất bạn có thể làm một cách thực tế là làm một mẻ nhỏ , đổ nó vào một hộp đựng mờ đục, kín khí và bảo quản trong tủ lạnh . Thậm chí sau đó, nó sẽ không kéo dài hơn 3/4 ngày.

Hầu hết huyết thanh vitamin C DIY khá đơn giản được chế bằng các thành phần chính như: Axit L-abscorbic, nước, glyxerin, vhỉ có vậy nhưng chưa đủ. Huyết thanh vitamin C nên đi kèm với các chất chống oxy hóa khác. Tại sao?

Chất chống oxy hóa làm việc tốt hơn với nhau hơn là một mình. Các nghiên cứu cho thấy, việc kết hợp vitamin C với axit ferulic và vitamin E, chẳng hạn, làm cho mỗi chất chống oxy hóa hiệu quả hơn và tăng gấp đôi khả năng bảo vệ quang học.

Chắc chắn, bạn có thể mua một loạt các chất chống oxy hóa cho huyết thanh vitamin C DIY của bạn. Nhưng mỗi thành phần bạn sử dụng sẽ thêm một lớp phức tạp mới vào hỗn hợp. Nó thay đổi độ pH, có thể vón cục hoặc không ổn định.

Bạn có phải là một người cuồng DIY, thích dành hàng giờ để học về hóa học đằng sau các sản phẩm chăm sóc da tự chế và nghĩ rằng tự làm dễ dàng?Nhưng do đặc tính kém bền bỉ của C, bạn sẽ phải thực hiện một đợt mới cứ sau vài ngày.

Muốn làm theo một công thức ngẫu nhiên được tìm thấy trực tuyến thì bạn nên cân nhắc vì việc làm nên huyết thanh Vitamin C của riêng bạn phức tạp hơn thế. Rất nhiều công thức bạn sẽ tìm thấy trên Google hoặc Pinterest không hoạt động.

Nếu bạn không sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để sản xuất các sản phẩm chăm sóc da DIY đúng cách, hãy mua một loại serum từ thương hiệu. Bạn không muốn mua một chai vitamin C, dải pH và bận tâm để trộn một mẻ mới mỗi vài ngày.

Một điều nữa để bạn nên cân nhắc nghiêm túc chuyện tự làm serum C tại nhà: làm thế nào để bạn biết huyết thanh vitamin C của bạn hoạt động? Nó đủ khó để các chuyên gia đánh giá chất chống oxy hóa hoạt động tốt như thế nào. Hoặc đặc tính tăng cường collagen của nó? Bạn không thể đánh giá chúng ở nhà.

